כיכר השבת
"נס גדול"

ביתו של חבר הכנסת גפני ניזוק בתקיפה איראנית - ראש הממשלה חייג במוצ"ש

טיל התפוצץ בליל שבת בסמוך לביתו של חבר הכנסת משה גפני, ראש הממשלה התקשר בצאת השבת לדרוש בשלומו | לפי הדיווחים, בביתו של חבר הכנסת נופצו חלונות אולם לא נרשמו נפגעים בנפש באירוע (חדשות) 

רסיסים מפצצה של טיל מתפצל פגעו הלילה סמוך לשעה 2:00 בבניין מגוריו של בבני ברק. כתוצאה מהפגיעה נופצו חלונות בדירתו של חבר הכנסת ונגרם נזק למבנה, אך לא היו נפגעים בנפש בבניין. גפני שהה באותה עת במקלט המבנה בעקבות האזעקות שהופעלו ברחבי העיר וגוש דן.

חבר הכנסת תיאר את רגעי הפיצוץ וציין כי "ירדנו למקלט ושמענו בום אדיר". לדבריו, האירוע יכול היה להסתיים אחרת ורק "בנס זה הסתיים ללא נפגעים". כוחות הצלה וחילוץ שהגיעו למקום סרקו את הזירה ופעלו לטיפול בנזקים שנגרמו לרכוש ולתשתיות באזור המגורים.

בזירה אחרת בעיר בני ברק נפצע גבר כבן 45 באורח קל מרסיסי זכוכית שפגעו בפניו עקב הדף הפיצוצים. הפצוע פונה על ידי צוותי הרפואה לקבלת טיפול בבית החולים מעייני הישועה. בסך הכל אותרו במהלך הלילה 17 זירות של נפילת אמצעי לחימה ושברי יירוט בערים תל אביב, רמת גן, גבעתיים וגבעת שמואל, שם נמצא רסיס בתוך גן ילדים.

בפתח תקווה נרשמו אירועים חריגים כאשר פצצת מצרר התפוצצה בחניון של בניין מגורים. צוותי החירום חילצו תינוקות מהמבנה שספג נזק כבד, ושני בני אדם במקום טופלו לאחר שלקו בחרדה. בראש העין פגע מצרר בין בתי מגורים וגרם להפסקת חשמל נרחבת באזור ולנזק משמעותי לרכוש, ובחלק מהערים דווח על שריפות כלי רכב ופגיעה בנתיבי תחבורה.

תודה לקדוש ברוך הוא שלא היו נפגעים. אך גפני ומפלגתו הצביעו נגד עונש מוות למחבלים ולמחבלים הנוחבה ששחטו אנסו שרפו וחטפו יהודים .זקנים ילדים ולוחמים.והוא הצביע נגד עונש מוות מחווה לאחד טיבי ועודה. גפני צריך לצום יום אחד על שהתנגד לעונש מוות למחבלים שדם היהודים שנרצחו ב7 לאוקטובר עדיין זועק מהאדמה שהמח
אסתריקה
אלפי בתים נפגעים כל יום הצפון כורע וזיבליהו מיתקשר לגפני זה הפרצוף המגעיל
ירו
גפני תגיד תודה שהעיקר שאתה בריא ושלם ועזוב אותך ביבי בנימין נתניהו הבוגד של המדינה וממשלת חמאס הרשעית והנאצית שלו עם במקרה עדיין תהיו או תעשו יחסים עם הליכוד הרשעים האלה אתם תאבדו מלא מנדטים רק אומר
יהודי אמיתי
ביבי קונה את גפני בשיחת טלפון מלבבת
לוי

