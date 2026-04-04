רסיסים מפצצה של טיל מתפצל פגעו הלילה סמוך לשעה 2:00 בבניין מגוריו של חבר הכנסת משה גפני בבני ברק. כתוצאה מהפגיעה נופצו חלונות בדירתו של חבר הכנסת ונגרם נזק למבנה, אך לא היו נפגעים בנפש בבניין. גפני שהה באותה עת במקלט המבנה בעקבות האזעקות שהופעלו ברחבי העיר וגוש דן.

חבר הכנסת תיאר את רגעי הפיצוץ וציין כי "ירדנו למקלט ושמענו בום אדיר". לדבריו, האירוע יכול היה להסתיים אחרת ורק "בנס זה הסתיים ללא נפגעים". כוחות הצלה וחילוץ שהגיעו למקום סרקו את הזירה ופעלו לטיפול בנזקים שנגרמו לרכוש ולתשתיות באזור המגורים.

בזירה אחרת בעיר בני ברק נפצע גבר כבן 45 באורח קל מרסיסי זכוכית שפגעו בפניו עקב הדף הפיצוצים. הפצוע פונה על ידי צוותי הרפואה לקבלת טיפול בבית החולים מעייני הישועה. בסך הכל אותרו במהלך הלילה 17 זירות של נפילת אמצעי לחימה ושברי יירוט בערים תל אביב, רמת גן, גבעתיים וגבעת שמואל, שם נמצא רסיס בתוך גן ילדים.

בפתח תקווה נרשמו אירועים חריגים כאשר פצצת מצרר התפוצצה בחניון של בניין מגורים. צוותי החירום חילצו תינוקות מהמבנה שספג נזק כבד, ושני בני אדם במקום טופלו לאחר שלקו בחרדה. בראש העין פגע מצרר בין בתי מגורים וגרם להפסקת חשמל נרחבת באזור ולנזק משמעותי לרכוש, ובחלק מהערים דווח על שריפות כלי רכב ופגיעה בנתיבי תחבורה.