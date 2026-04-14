לרגל יום השואה

הנעלם הגדול: זה מה שאמר כ"ץ על האורניום המועשר - שעדיין בידי איראן

שר הביטחון ישראל כ"ץ פרסם היום (שלישי) הודעה מצולמת לרגל יום השואה, ברקע העימות מול איראן והסוגייה הגרעינית שטרם באה על פתרונה. 

(צילום: אלעד מלכה משרד הביטחון)

שר הביטחון ישראל כ"ץ פרסם היום (שלישי) הודעה מצולמת לרגל יום השואה, ברקע העימות מול והסוגייה הגרעינית שטרם באה על פתרונה.

"ביום השואה הזה מדינת ישראל חזקה ובטוחה יותר, ולראשונה מזה שנים רבות לא מאוימת באיום השמדה - וזאת בעקבות חיסולו של עלי ח'אמנאי שהגה והנהיג את התוכנית להשמדת ישראל מתוקף מעמדו, יכולותיו וסמכותו הדתית", אמר .

לדבריו, "מבצעי "עם כלביא" ו"שאגת הארי" השמידו את תוכנית הגרעין של איראן ואת יכולתה לייצר נשק גרעיני".

שר הביטחון התייחס גם למאות הקילוגרמים שעדיין מוחזקים בידי טהרן: "נותר עניין החומר המועשר שעלול לשמש כבסיס לניסיון להתניע את הפרויקט מחדש, ולכן ארה"ב וישראל הגדירו את הוצאת החומר מאיראן כתנאי סף לסיום המערכה.

גם שלוחי איראן באזור, מהמשטר הסורי שקרס ועד החיזבאללה והחמאס, הוכו קשות ואיבדו את יכולתם להוות איום אסטרטגי על ישראל.

עדיין נותר לטפל בשארית כוחם ואנחנו עושים ונעשה זאת בכל המחויבות ובמלוא העוצמה.

אני מברך את ראש הממשלה בנימין נתניהו שהוביל את המערכה, ומודה לנשיא ארה"ב דונלד טראמפ על השותפות, על החברות ועל הברית החזקה בין המדינות שתורמת רבות לביטחונה של מדינת ישראל".

תוכן שאסור לפספס:

אורניום מועשר? שיעשירו איתו את הקבר של ח'אמנאי. כ"ץ, אל תעצור! אם הם לא מוציאים את החומר להוריד עליהם גשם של פלדה עד שלא יישאר שם מבנה אחד עומד המצור על הורמוז הוא רק ההתחלה לגמור את הסיפור האיראני פעם אחת ולתמיד
מילואימניק
יא חביבי איזה בשורות ה' שמע את התפילות שלנו. שהאורניום הזה יהפוך להם לחול עם ישראל חי וקיים לעד
אריק

אולי גם יעניין אותך:

עוד בחדשות:

