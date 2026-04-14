שר הביטחון ישראל כ"ץ פרסם היום (שלישי) הודעה מצולמת לרגל יום השואה, ברקע העימות מול איראן והסוגייה הגרעינית שטרם באה על פתרונה.

"ביום השואה הזה מדינת ישראל חזקה ובטוחה יותר, ולראשונה מזה שנים רבות לא מאוימת באיום השמדה - וזאת בעקבות חיסולו של עלי ח'אמנאי שהגה והנהיג את התוכנית להשמדת ישראל מתוקף מעמדו, יכולותיו וסמכותו הדתית", אמר כ"ץ.

לדבריו, "מבצעי "עם כלביא" ו"שאגת הארי" השמידו את תוכנית הגרעין של איראן ואת יכולתה לייצר נשק גרעיני".

שר הביטחון התייחס גם למאות הקילוגרמים שעדיין מוחזקים בידי טהרן: "נותר עניין החומר המועשר שעלול לשמש כבסיס לניסיון להתניע את הפרויקט מחדש, ולכן ארה"ב וישראל הגדירו את הוצאת החומר מאיראן כתנאי סף לסיום המערכה.

גם שלוחי איראן באזור, מהמשטר הסורי שקרס ועד החיזבאללה והחמאס, הוכו קשות ואיבדו את יכולתם להוות איום אסטרטגי על ישראל.

עדיין נותר לטפל בשארית כוחם ואנחנו עושים ונעשה זאת בכל המחויבות ובמלוא העוצמה.

אני מברך את ראש הממשלה בנימין נתניהו שהוביל את המערכה, ומודה לנשיא ארה"ב דונלד טראמפ על השותפות, על החברות ועל הברית החזקה בין המדינות שתורמת רבות לביטחונה של מדינת ישראל".