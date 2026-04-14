עד מיליארד דולר: ארה"ב מממנת את איראן בעקיפין תוך כדי מצור 

למרות חסימת מצרי הורמוז על ידי ארה"ב, איראן מצליחה להמשיך לייצא חלק מהנפט שלה, כך דווח ב'וושינגטון פוסט'.

לפי הדיווח, בשל הסרת סנקציות זמנית על נפט איראני שכבר נמצא בים, היא צפויה להרוויח סכום של עד מיליארד דולר ממכירת מטענים שנמצאים על אוניות.

אנליסטים שהובאו בכתבה מעריכים כי מדובר בהכנסות שלא היו מתקבלות ללא הפטור האמריקני, שנועד במקור להקל על שוק האנרגיה העולמי בזמן מלחמה אך הפך בפועל ליתרון כלכלי זמני עבור טהראן.

הפטור מוגבל בזמן וצפוי לפוג ביום ראשון הקרוב, אך מדינות באסיה מפעילות לחץ על וושינגטון להאריך אותו בשל מחסור בנפט בשוק העולמי. לפי מומחים שצוטטו, הארכת הפטור עשויה לפגוע ביעילות המצור הימי.

במקביל, השווקים הגיבו בעליות חדות במחירי הנפט, כאשר סוחרים חוששים מפגיעה חמורה בשרשראות האספקה העולמיות. המחירים חצו את רף השווי של מאה דולר לחבית.

מומחים מציינים כי המהלך האמריקני נועד לצמצם את יכולתה של איראן לייצא נפט ולפגוע במימון הכלכלה שלה, אך בפועל הוא עלול לגרום להשלכות כלכליות רחבות יותר.

גורמים בינלאומיים מזהירים כי העימות סביב מצרי הורמוז עלול להוביל למשבר אנרגיה עולמי ולהחריף את העימות בין ארצות הברית לאיראן.