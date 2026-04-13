בעלת ברית בביקורת נדירה על טראמפ: "בלתי מתקבל על הדעת"

האפיפיור ליאו ה-14 - טארמפ

זעם וסערה פוליטית פרצו באיטליה בעקבות ההשתלחות החריפה של נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ באפיפיור לאו ה-14.

אפילו ראש ממשלת איטליה ג'ורג'ה מלוני, הידועה כמקורבת לטראמפ, נאלצה לפרסם הודעת ביקורת נדירה על הנשיא האמריקאי, תוך ניסיון לאזן בין יחסיה עם הבית הלבן לבין דעת הקהל האיטלקית השלילית כלפי טראמפ. "דבריו של הנשיא טראמפ כלפי האב הקדוש בלתי מתקבלים על הדעת", מסרה מלוני בהודעה רשמית. "האפיפיור הוא ראש הכנסייה הקתולית, וזה נכון וטבעי שהוא יקרא לשלום ויגנה כל צורה של מלחמה". עם זאת, מלוני נמנעה מלהתייחס ישירות לטראמפ עצמו בהודעתה, והסתפקה בהבעת תמיכה כללית באפיפיור. גם מהממסד הפוליטי האיטלקי נשמעו קולות ביקורת חריפים. סגן ראש הממשלה מתאו סלביני, מנהיג הימין הקיצוני שבעבר היה מזוהה עם תמיכה בטראמפ, הבהיר: "האפיפיור לאו הוא מנהיג רוחני למיליארדי קתולים, אך מעבר לכך, אם יש אדם אחד שפועל למען שלום - זהו האפיפיור לאו, ולכן תקיפתו אינה נראית חכמה או מועילה".

כזכור, המתיחות בין הבית הלבן לוותיקן התפרצה לאחר שהאפיפיור לאו ה-14 כינה את המלחמה של ארצות הברית וישראל באיראן "טירוף" ורמז על "אשליית הכל-יכולות" של מנהיגי המערב. טראמפ הגיב בסדרת פוסטים זועמים ברשת Truth Social, שבהם האשים את האפיפיור בקידום אג'נדה של "השמאל הרדיקלי", כינה אותו "חלש" וטען כי עמדותיו בנושאי ביטחון וחוץ מסוכנות לעולם.

יחסי הוותיקן עם ארצות הברית נמצאים בשפל היסטורי בעקבות האירועים האחרונים. האפיפיור לאו ה-14, שנבחר לתפקידו לפני מספר חודשים, ידוע בעמדותיו המתונות ובקריאותיו לשלום עולמי, מה שמעמיד אותו בניגוד ישיר למדיניות החוץ האגרסיבית של ממשל טראמפ.