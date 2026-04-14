נתוני מעקב ספנות (LSEG ו-MarineTraffic) אישרו כי המכלית "ריץ' סטארי", הנמצאת תחת סנקציות אמריקניות בשל קשריה עם איראן, עברה בנקודת החנק האסטרטגית למרות המתיחות הביטחונית הגבוהה. מכלית, המופעלת על ידי צוות סיני ובבעלות חברת "שאנגחאי שואנרון שיפינג" (שגם עליה הוטלו סנקציות), נושאת כ-250,000 חביות מתנול שהועמסו בנמל חמרייה באיחוד האמירויות הערביות.

המצור האמריקני על נמלי איראן החל רשמית ביום שני, בתגובה לעימות המתמשך בין ארה"ב וישראל לבין איראן שהחל בסוף פברואר 2026. נשיא ארה"ב, דונלד טראמפ, הבהיר כי וושינגטון תחסום כל כלי שיט שישלם "דמי מעבר" לאיראן, ואף איים כי ספינות תקיפה מהירות איראניות שיתקרבו לכוחות המצור – יושמדו. מנגד, טהרן איימה בתגובה לתקוף נמלים של שכנותיה במפרץ ולפגוע בספינות צבאיות שינסו לעבור במצר.

ה"ריץ' סטארי" אינה לבד במערכה. נתוני הספנות מצביעים על מכלית נוספת הנמצאת תחת סנקציות, ה-"מורליקישן" , שעושה את דרכה לעבר המצר. ספינה זו, שהובילה בעבר נפט רוסי ואיראני, צפויה להגיע לעיראק ב-16 באפריל כדי להעמיס דלק.

מחיר הנפט

למרות תמונת המצב המתוחה, נרשמה רגיעה מסוימת במחירי הנפט, שירדו מתחת לרף ה-100 דולר ביום שלישי, על רקע תקוות לחידוש הדיאלוג. הנשיא טראמפ ציין כי איראן יצרה קשר והביעה עניין בעסקה, אך הדגיש כי לא יאפשר הסכם שיעניק לטהרן נשק גרעיני. במקביל, גורמים פקיסטניים מסרו כי המאמצים לפתרון הסכסוך בדרכים דיפלומטיות נמשכים.