עלי מוחמד נאיני, דובר משמרות המהפכה שחוסל במבצע 'שאגת הארי' ( צילום: מסך, מתוך התקשורת האיראנית )

משמרות המהפכה באיראן הסלימו הלילה (בין שני לשלישי) את הטון כלפי ארצות הברית וישראל, והזהירו כי הארגון טרם הפעיל את מלוא יכולותיו הצבאיות.

דובר הארגון, חוסיין מוהבי, מסר לסוכנות הידיעות הממשלתית פארס כי "עדיין לא השתמשנו ביכולות שלנו, ואם המלחמה תימשך, נחשוף יכולות שהאויב אפילו לא מודע לקיומן". האיומים מגיעים על רקע המתיחות הגוברת באזור, לאחר שהנשיא טראמפ הכריז על מצור ימי על מצר הורמוז שנכנס לתוקף אתמול. "טראמפ ייכשל בכל ניסיון להתערב" "אני מודאג מאוד": השיחה של הקנצלר הגרמני עם נתניהו דוד הכהן | 13.04.26 במקביל לאיומי משמרות המהפכה, דובר משרד ההגנה של איראן, רזא טלאי ניכ, הזהיר מפני התערבות צבאית זרה במצר הורמוז. "התערבות צבאית של מעצמות זרות בביטחון מצר הורמוז תסלים את המשבר וחוסר היציבות בביטחון האנרגיה העולמי", הבהיר הדובר בהודעה רשמית. טלאי ניכ הוסיף כי "איראן לא תאפשר כל התערבות או תוקפנות מצד ארה"ב או כוחות זרים אחרים. טראמפ ייכשל בכל ניסיון להתערב צבאית במצר הורמוז ובמפרץ עומאן". הדובר האיראני תקף את הנשיא האמריקאי באופן אישי וטען כי "מדיניותו של טראמפ והתייעצותו עם נתניהו והמשטר הישראלי יגררו את ארה"ב עמוק יותר ל'ביצה' של כישלונות נוספים".

בסיום דבריו הדגיש דובר משרד ההגנה האיראני כי "איראן לא תהסס להגיב באופן נחרץ לכל תוקפן במצר הורמוז ובמקומות אחרים". האיומים משקפים את המתיחות הגוברת בין טהרן לבין ארצות הברית וישראל, כאשר ישראל נערכת לאפשרות של חזרת הלחימה בעקבות המצור האמריקאי.

יצוין כי בימים האחרונים מתגברים המאמצים הדיפלומטיים להביא לפתרון המשבר, כאשר פקיסטן וקטאר מנסות לתווך בין הצדדים. עם זאת, האיומים החדשים ממשמרות המהפכה ומשרד ההגנה האיראני מעידים על כך שהמשבר עדיין רחוק מפתרון.