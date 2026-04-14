איומים חדשים מטהרן

"עדיין לא השתמשנו ביכולות שלנו": משמרות המהפכה באיום על טראמפ

דובר משמרות המהפכה מאיים: "אם המלחמה תימשך, נחשוף יכולות שהאויב לא מודע לקיומן" | דובר משרד ההגנה האיראני מזהיר מפני התערבות במצר הורמוז (בעולם)

עלי מוחמד נאיני, דובר משמרות המהפכה שחוסל במבצע 'שאגת הארי' (צילום: מסך, מתוך התקשורת האיראנית)

משמרות המהפכה ב הסלימו הלילה (בין שני לשלישי) את הטון כלפי ארצות הברית וישראל, והזהירו כי הארגון טרם הפעיל את מלוא יכולותיו הצבאיות.

דובר הארגון, חוסיין מוהבי, מסר לסוכנות הידיעות הממשלתית פארס כי "עדיין לא השתמשנו ביכולות שלנו, ואם המלחמה תימשך, נחשוף יכולות שהאויב אפילו לא מודע לקיומן".

האיומים מגיעים על רקע המתיחות הגוברת באזור, לאחר ש הכריז על מצור ימי על מצר הורמוז שנכנס לתוקף אתמול.

"טראמפ ייכשל בכל ניסיון להתערב"

במקביל לאיומי משמרות המהפכה, דובר משרד ההגנה של איראן, רזא טלאי ניכ, הזהיר מפני התערבות צבאית זרה במצר הורמוז. "התערבות צבאית של מעצמות זרות בביטחון מצר הורמוז תסלים את המשבר וחוסר היציבות בביטחון האנרגיה העולמי", הבהיר הדובר בהודעה רשמית.

טלאי ניכ הוסיף כי "איראן לא תאפשר כל התערבות או תוקפנות מצד ארה"ב או כוחות זרים אחרים. טראמפ ייכשל בכל ניסיון להתערב צבאית במצר הורמוז ובמפרץ עומאן". הדובר האיראני תקף את הנשיא האמריקאי באופן אישי וטען כי "מדיניותו של טראמפ והתייעצותו עם והמשטר הישראלי יגררו את ארה"ב עמוק יותר ל'ביצה' של כישלונות נוספים".

הנשיא טראמפ (צילום: הבית הלבן)

בסיום דבריו הדגיש דובר משרד ההגנה האיראני כי "איראן לא תהסס להגיב באופן נחרץ לכל תוקפן במצר הורמוז ובמקומות אחרים". האיומים משקפים את המתיחות הגוברת בין טהרן לבין ארצות הברית וישראל, כאשר ישראל נערכת לאפשרות של חזרת הלחימה בעקבות המצור האמריקאי.

יצוין כי בימים האחרונים מתגברים המאמצים הדיפלומטיים להביא לפתרון המשבר, כאשר פקיסטן וקטאר מנסות לתווך בין הצדדים. עם זאת, האיומים החדשים ממשמרות המהפכה ומשרד ההגנה האיראני מעידים על כך שהמשבר עדיין רחוק מפתרון.

תוכן שאסור לפספס:

5
איומים כמו חול, ולאירנים אין מה לאכול.
חיים
4
טראמפ כולך דיבורים רק מאיים לא עושה כלום תן לישראל לסיים עם המלחמה
גד
3
כל הכבוד לנשיא טראמפ, הוא מתייעץ עם ראשי הצבא ועושה כל מהלך בתבונה!
אריה
אתה מאמין לעצמך וזה חשוב. אבל אם היה מתייעץ עם ראשי הצבא (כמו ביידן ואובמבה) לא היה עושה כלום
אלון
2
מאיפה הם משיגים את המשקפיים האלו? יבוא אישי ממאה שערים?
אבי
1
מצחיקים, עוד לא ראינו את כל יכולותיו? וארצות הברית וישראל הראו את כל יכולותיו? תהיו חכמים ואל תאיימו בדברים כאלו בזמן שארצות הברית וישראל הראו באמת רק חלק קטן מהאמל"ח שלהם.
אלי

אולי גם יעניין אותך:

עוד בבעולם:

