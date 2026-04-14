כיכר השבת
תגובה ישירה

"אי אפשר פשוט לחסום": משפט נואש של איראן הקפיץ את הרשת

קונסוליית איראן עקצה את ארצות הברית בפוסט שפרסמה בעקבות המצור שהוטל סביב מיצרי הורמוז | הפוסט זכה לתפוצה רחבה ברשתות החברתיות והביא לתגובות רבות (בעולם)

"אי אפשר לחסום", הפוסט של הקונסוליה האיראנית (צילום: iran consulate by x)

קונסוליית איראן עקצה את בפוסט שפרסמה ברשת X, בעקבות המצור שהוטל סביב מיצרי הורמוז.

בפוסט נכתב משפט קצר: "מיצרי הורמוז אינם רשת חברתית. אם מישהו חוסם אותך, אי אפשר פשוט לחסום אותו בחזרה". הדברים כוונו כביקורת על מהלכים של ארצות הברית סביב המצור, שהוביל להסלמה נוספת בעימות המתוח באזור.

הפוסט זכה לתפוצה רחבה ברשתות החברתיות ונצפה מעל מאתיים אלף פעמים, כאשר גולשים רבים התייחסו להומור שבו ולדרך שבה דיפלומטיה מתורגמת לשפה של רשתות חברתיות.

אחד הגולשים כתב: "האדם שמנהל את חשבון ה־X הזה בטוח מחזיק בדוקטורט בממים". אחר הוסיף: " ניצחה בבירור במשחק הממים, אין על זה ויכוח".

כזכור, נשיא ארצות הברית הודיע בתחילת השבוע על החרפה בעימות מול איראן, כאשר הורה לצי האמריקני להטיל מצור ימי מלא על מצרי הורמוז.

בהודעה שפרסם הנשיא הוא הבהיר כי המהלך יוצא אל הפועל באופן מיידי בעקבות כישלון השיחות בנושא הגרעין, וכי המטרה היא למנוע כל תנועה של כלי שיט פנימה והחוצה מהמצר האסטרטגי עד להשגת כניעה איראנית מוחלטת לדרישות המערב.

האם הכתבה עניינה אותך?

כן (84%)

לא (16%)

הצטרפו עכשיו לקבוצת העידכונים של כיכר השבת

עקבו אחרינו ב -Google News

תוכן שאסור לפספס:

0 תגובות

אין לשלוח תגובות הכוללות דברי הסתה, לשון הרע ותוכן החורג מגבול הטעם הטוב.

כיכר השבת
RSSFacebookפייסבוקXXפנו אלינו

חדשות ואקטואליה

חדשות
חרדים
ברנז´ה

תוכניות

VOD
פודקאסטים

מיוחדים

תפילות
דעות
יהדות
משפחה

פנאי

בית וסטייל
אוכל ומתכונים
תיירות
מוזיקה
רכב ותחבורה
דיגיטל

מאמרים

מגזינים
מאמע

בריאות וכלכלה

צרכנות
בריאות
כלכלה
כיכר העיר

כל הזכויות שמורות לכיכר השבת בע״מ

מדיניות פרטיותתנאי שימושנגישות אתר