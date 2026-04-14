"אי אפשר פשוט לחסום": משפט נואש של איראן הקפיץ את הרשת

קונסוליית איראן עקצה את ארצות הברית בפוסט שפרסמה ברשת X, בעקבות המצור שהוטל סביב מיצרי הורמוז.

בפוסט נכתב משפט קצר: "מיצרי הורמוז אינם רשת חברתית. אם מישהו חוסם אותך, אי אפשר פשוט לחסום אותו בחזרה". הדברים כוונו כביקורת על מהלכים של ארצות הברית סביב המצור, שהוביל להסלמה נוספת בעימות המתוח באזור.

הפוסט זכה לתפוצה רחבה ברשתות החברתיות ונצפה מעל מאתיים אלף פעמים, כאשר גולשים רבים התייחסו להומור שבו ולדרך שבה דיפלומטיה מתורגמת לשפה של רשתות חברתיות.

אחד הגולשים כתב: "האדם שמנהל את חשבון ה־X הזה בטוח מחזיק בדוקטורט בממים". אחר הוסיף: "איראן ניצחה בבירור במשחק הממים, אין על זה ויכוח".

כזכור, נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ הודיע בתחילת השבוע על החרפה בעימות מול איראן, כאשר הורה לצי האמריקני להטיל מצור ימי מלא על מצרי הורמוז.

בהודעה שפרסם הנשיא הוא הבהיר כי המהלך יוצא אל הפועל באופן מיידי בעקבות כישלון השיחות בנושא הגרעין, וכי המטרה היא למנוע כל תנועה של כלי שיט פנימה והחוצה מהמצר האסטרטגי עד להשגת כניעה איראנית מוחלטת לדרישות המערב.