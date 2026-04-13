כמה טיפ נתן טראמפ על משלוח? רגע משעשע לפני הצהרה דרמטית 

נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ העניק רגע לפני הצהרה דרמטית על חסימת מצרי הורמוז טיפ של 100 דולר לשליחה בשם שרון סימונס, לאחר שהביאה לו משלוח של מקדונלד'ס מחוץ לחדר הסגלגל בבית הלבן.

סימונס מסרה לנשיא את האוכל ואמרה לו כי מדובר ב“אוכל המועדף עליך”, בעוד טראמפ התלוצץ מול המצלמות ואמר “זה לא נראה מבוים”.

האירוע שימש את טראמפ לקידום יוזמתו לפטור ממס על טיפים, והוא הדגיש כי “פטור ממס על טיפים זה משהו מיוחד, מאוד מיוחד”. כאשר נשאל אם השליחה קיבלה טיפ ראוי, שלף מכיסו שטר של 100 דולר והעניק לה אותו, והיא השיבה בקצרה “כן”.

על פי הדיווח, סימונס, סבתא לעשרה מארקנסו, הרוויחה בשנה האחרונה כ-11 אלף דולר מטיפים, והשלימה למעלה מ-14 אלף משלוחים מאז הצטרפה לחברה. לאחר המסירה הזמין אותה טראמפ להיכנס לסיור קצר בחדר הסגלגל.

ברקע, הצעת החוק של טראמפ הכוללת פטור ממס על הכנסות מטיפים עד 25 אלף דולר בשנה עבור מי שמרוויחים עד 150 אלף דולר, לצד הקלות נוספות גם על שעות נוספות.