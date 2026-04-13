כיכר השבת
"לא נראה מבוים"

כמה טיפ נתן טראמפ על משלוח? רגע משעשע לפני הצהרה דרמטית 

נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ העניק טיפ של 100 דולר לשליחה שהביאה לו משלוח של מקדונלד'ס | האירוע שימש את טראמפ לקידום יוזמתו לפטור ממס על טיפים (מעניין)

טראמפ וסימונס עם המשלוח (צילום: חשבון ה-X של Karoline Leavitt)

נשיא ארצות הברית העניק רגע לפני הצהרה דרמטית על חסימת מצרי הורמוז טיפ של 100 דולר לשליחה בשם שרון סימונס, לאחר שהביאה לו משלוח של מקדונלד'ס מחוץ לחדר הסגלגל בבית הלבן.

סימונס מסרה לנשיא את האוכל ואמרה לו כי מדובר ב“אוכל המועדף עליך”, בעוד טראמפ התלוצץ מול המצלמות ואמר “זה לא נראה מבוים”.

האירוע שימש את טראמפ לקידום יוזמתו לפטור ממס על טיפים, והוא הדגיש כי “פטור ממס על טיפים זה משהו מיוחד, מאוד מיוחד”. כאשר נשאל אם השליחה קיבלה טיפ ראוי, שלף מכיסו שטר של 100 דולר והעניק לה אותו, והיא השיבה בקצרה “כן”.

על פי הדיווח, סימונס, סבתא לעשרה מארקנסו, הרוויחה בשנה האחרונה כ-11 אלף דולר מטיפים, והשלימה למעלה מ-14 אלף משלוחים מאז הצטרפה לחברה. לאחר המסירה הזמין אותה טראמפ להיכנס לסיור קצר בחדר הסגלגל.

ברקע, הצעת החוק של טראמפ הכוללת פטור ממס על הכנסות מטיפים עד 25 אלף דולר בשנה עבור מי שמרוויחים עד 150 אלף דולר, לצד הקלות נוספות גם על שעות נוספות.

האם הכתבה עניינה אותך?

כן (93%)

לא (7%)

הצטרפו עכשיו לקבוצת העידכונים של כיכר השבת

עקבו אחרינו ב -Google News

תוכן שאסור לפספס:

0 תגובות

אין לשלוח תגובות הכוללות דברי הסתה, לשון הרע ותוכן החורג מגבול הטעם הטוב.

אולי גם יעניין אותך:

עוד במעניין:

כיכר השבת
RSSFacebookפייסבוקXXפנו אלינו

חדשות ואקטואליה

חדשות
חרדים
ברנז´ה

תוכניות

VOD
פודקאסטים

מיוחדים

תפילות
דעות
יהדות
משפחה

פנאי

בית וסטייל
אוכל ומתכונים
תיירות
מוזיקה
רכב ותחבורה
דיגיטל

מאמרים

מגזינים
מאמע

בריאות וכלכלה

צרכנות
בריאות
כלכלה
כיכר העיר

כל הזכויות שמורות לכיכר השבת בע״מ

מדיניות פרטיותתנאי שימושנגישות אתר