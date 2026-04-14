חסימת נמלי איראן על ידי ארה"ב מאיימת על הכנסות יומיות של מאות מיליוני דולרים ועלולה להביא להשבתה כפויה של מתקני הפקה.

לפי ניתוח של CNN, ​איראן מייצאת מדי יום סחורות ומשאבים בשווי של כ-280 מיליון דולר דרך המפרץ הפרסי ומצרי הורמוז, בעוד היבוא למדינה דרך נתיבים אלו עומד על כ-160 מיליון דולר ביום.

הפסקת הפעילות המסחרית הזו, בעקבות המצור האמריקני, תאלץ את הממשל בטהרן למצוא פתרונות חלופיים לאחסון הנפט הגולמי הממשיך לזרום מהקידוחים.

​"איראן תצטרך לאחסן את הנפט שהיא מפיקה במתקני אחסון ימיים או על מכליות", צוין בדיווח, תוך הערכה כי המדינה תמצה את יכולת האחסון הזמינה שלה בתוך כשבועיים. במצב כזה, איראן תיאלץ להפחית משמעותית את קצב הפקת הנפט הגולמי מהאדמה - ואולי אף לסגור את הבארות.

​השבתה או צמצום של פעילות הקידוחים אינה צעד טכני בלבד, והיא עלולה לגרום ל"נזק קבוע וארוך טווח ליכולת שלה להפיק נפט", אומרים המומחים.

מצב זה עשוי ליצור מתחים פנימיים בתוך חברת הנפט הלאומית של איראן, בעוד המשק האיראני מתמודד עם השלכות החסימה הכלכלית.