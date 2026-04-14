פיקוד המרכז של צבא ארצות הברית דיווח כי במהלך 24 השעות הראשונות של המצור הימי על איראן, לא הצליח אף כלי שיט לעבור את המחסום האמריקאי. על פי הודעת הפיקוד, שישה כלי שיט מסחריים שביקשו לצאת מנמלים איראניים במפרץ עומאן נשמעו להוראות הכוחות, סבו על עקבותיהם וחזרו לנמלי המוצא.

במבצע המורכב משתתפים למעלה מ-10,000 אנשי שירות מהצי, חיל הנחתים וחיל האוויר האמריקאי. הכוחות פועלים באמצעות יותר מ-12 ספינות מלחמה ועשרות כלי טיס, שמטרתם המוצהרת היא אכיפת המשימה למניעת תנועת כלי שיט אל נמלי איראן ומתוכם באופן מוחלט.

גורמים צבאיים הבהירו כי "המצור נאכף ללא משוא פנים נגד כלי שיט מכל הלאומים הנכנסים או יוצאים מנמלים ואזורי חוף איראניים". האכיפה מתבצעת בהיקף נרחב המכסה את כל הנמלים האיראניים במפרץ הפרסי ובמפרץ עומאן, תוך פריסה משמעותית של כוחות בנקודות אסטרטגיות לאורך קו החוף.

לצד הטלת המצור, בפיקוד המרכז מדגישים כי הכוחות האמריקאיים ממשיכים לתמוך בחופש השיט עבור כלי שיט שעוברים במצר הורמוז בדרכם לנמלים שאינם בשליטה איראנית. פעילות זו נועדה להבטיח את המשך הסחר הבינלאומי באזור, תוך התמקדות בלעדית בבידוד הנמלים של הרפובליקה האסלאמית.