שש מכליות עשו פרסה - אף ספינה לא עברה את המחסום האמריקני | יממה למצור על איראן

כוחות פיקוד המרכז של ארה"ב מבצעים בהצלחה את המצור עליו הכריז הנשיא טראמפ נגד איראן | לפי הודעת סנטקום, אף ספינה שהייתה בדרכה לאיראן או ממנה לא הצליחה לעבור את הכוחות האמריקנים, 6 ספינות נאלצו לסגת (חדשות) 

נושאת המטוסים במזרח התיכון (צילום: סנטקום)

פיקוד המרכז של צבא ארצות הברית דיווח כי במהלך 24 השעות הראשונות של המצור הימי על , לא הצליח אף כלי שיט לעבור את המחסום האמריקאי. על פי הודעת הפיקוד, שישה כלי שיט מסחריים שביקשו לצאת מנמלים איראניים במפרץ עומאן נשמעו להוראות הכוחות, סבו על עקבותיהם וחזרו לנמלי המוצא.

במבצע המורכב משתתפים למעלה מ-10,000 אנשי שירות מהצי, חיל הנחתים וחיל האוויר האמריקאי. הכוחות פועלים באמצעות יותר מ-12 ספינות מלחמה ועשרות כלי טיס, שמטרתם המוצהרת היא אכיפת המשימה למניעת תנועת כלי שיט אל נמלי איראן ומתוכם באופן מוחלט.

גורמים צבאיים הבהירו כי "המצור נאכף ללא משוא פנים נגד כלי שיט מכל הלאומים הנכנסים או יוצאים מנמלים ואזורי חוף איראניים". האכיפה מתבצעת בהיקף נרחב המכסה את כל הנמלים האיראניים במפרץ הפרסי ובמפרץ עומאן, תוך פריסה משמעותית של כוחות בנקודות אסטרטגיות לאורך קו החוף.

לצד הטלת המצור, בפיקוד המרכז מדגישים כי הכוחות האמריקאיים ממשיכים לתמוך בחופש השיט עבור כלי שיט שעוברים במצר הורמוז בדרכם לנמלים שאינם בשליטה איראנית. פעילות זו נועדה להבטיח את המשך הסחר הבינלאומי באזור, תוך התמקדות בלעדית בבידוד הנמלים של הרפובליקה האסלאמית.

4
איראן רצתה לחסום לכולם את מיצר הורמוז ובסוף קיבל "בלוק" לפרצוף
אדיר
3
השפה היחידה שהמשטר בטהרן מבין זה כוח ברוטלי. שום פרסה, פשוט להטביע אותם. להחזיר אותם לתקופת האבן בתוך שבוע
עמרוצי
2
אין אמונה בהם רק מכות בראש המצור הזה הוא הקינוח, המנה העיקרית צריכה להיות הפצצה על הראש שלהם בטהרן להשמיד את ציר הרשע
ויקטור
1
אין רחמים מי שיש לו רחמים על האכזרים האלה בסוף יתאכזר לרחמנים לסגור להם את הברז את החשמל ואת האוויר שייצאו מהנמלים עם דגל לבן או שלא ייצאו בכלל
אלברט

