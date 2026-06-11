ארצות הברית פתחה הלילה (בין רביעי לחמישי) במתקפה צבאית נוספת נגד יעדים באיראן. הפעולה בוצעה שעות ספורות לאחר דיון דרמטי שקיים נשיא ארה"ב דונלד טראמפ בבית הלבן, בו נבחנו אפשרויות למבצע צבאי רחב היקף.

על פי דיווחים מאיראן, הופעלו מערכות הגנה אווירית במחוז פארס, באי קשם ובבירה טהרן. כמו כן, דווח על פיצוצים שנשמעו באי קיש, באי קשם ובסיריק הסמוכה למצר הורמוז - נקודת המעבר האסטרטגית של מכליות הנפט העולמיות.

"תקיפות נגד יכולות צבאיות איראניות"

פיקוד המרכז של צבא ארה"ב פרסם הודעה רשמית בה נמסר כי "כוחות פיקוד המרכז של ארצות הברית השלימו תקיפות נוספות להגנה עצמית נגד מטרות שונות באיראן, ב-10 ביוני, בהנחיית המפקד העליון".

בהודעה צוין כי הכוחות האמריקניים "ביצעו תקיפות נגד יכולות המעקב הצבאיות של איראן, מערכות תקשורת ואתרי הגנה אווירית ברחבי איראן". על פי הפרסום, אמצעים של חיל הנחתים האמריקני, חיל האוויר וחיל הים שיגרו חימושים מדויקים לעבר מטרות איראניות שהיוו איום על כוחות אמריקניים ועל ספינות סחר בינלאומיות.

בצבא ארה"ב הדגישו כי התקיפות בוצעו כתגובה ל"תוקפנות בלתי מוצדקת ומתמשכת מצד איראן", והוסיפו כי "הכוחות האמריקנים נותרים דרוכים, קטלניים ומוכנים לפעולה".

איראן מאיימת לסגור את מצר הורמוז

בתגובה למתקפה האמריקנית, פרסמו משמרות המהפכה האיראניות הצהרה דרמטית בה נאמר: "החל מרגע זה, בשל חוסר הביטחון באזור, מצר הורמוז נסגר לתנועת כל סוגי כלי השיט, לרבות מכליות נפט וספינות מסחר. כל כלי שיט שינסה לעבור יותקף".

עם זאת, פיקוד המרכז של צבא ארה"ב הכחיש את הדברים במהירות. בפרסום ברשת החברתית X כתבו הכוחות האמריקניים כי התנועה במצר ממשיכה כרגיל ולא חל כל שינוי במעבר כלי השיט.