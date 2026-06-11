איראן מזהירה את הנשיא טראמפ: "לא ניתן להשיג הסכם באיומים"

שגריר איראן באו"ם, אמיר סעיד איראוואני, הפנה לפנות בוקר (חמישי) קריאה לנשיא ארצות הברית דונלד טראמפ, בה דרש ממנו לנטוש את שפת האיומים החוזרים כלפי טהראן.

הדברים נאמרו במהלך דיון חירום של מועצת הביטחון של האו"ם, על רקע הסלמה צבאית מתמשכת בין שתי המדינות.

"לא ניתן להשיג הסכם ארוך טווח באמצעות איומים, הפחדה או שימוש בכוח", הצהיר איראוואני בנאום שנשא במועצת הביטחון. השגריר האיראני הוסיף והבהיר: "נשיא ארצות הברית חייב להימנע מאיומיו החוזרים ונשנים נגד איראן, ובכלל זה האיום המחודש לפנות לשימוש בכוח, אותו העלה היום".

הדברים הושמעו שעות ספורות לאחר שנשיא טראמפ קיים דיון דרמטי בבית הלבן בנוגע לאפשרות של חידוש הלחימה נגד איראן ושעות לאחר התקיפות של ארה"ב נגד יעדים באיראן. בדיון השתתפו בכירי הממשל האמריקני, ביניהם סגן הנשיא ג'יי.די. ואנס, מזכיר המדינה מרקו רוביו וראש ה-CIA ג'ון רטקליף.

רקע למתיחות המתגברת

הקריאה האיראנית מגיעה על רקע סבב חדש של מתיחות בין וושינגטון לטהראן. ארצות הברית ביצעה ביומיים האחרונים תקיפות צבאיות נרחבות נגד יעדים איראניים, בהם מערכות הגנה אווירית, אתרי תקשורת ומערכי מעקב צבאיים.

על פי פיקוד המרכז של צבא ארה"ב, התקיפות בוצעו כתגובה ל"תוקפנות בלתי מוצדקת ומתמשכת מצד איראן", והיו מכוונות נגד יכולות שהיוו איום על כוחות אמריקניים ועל ספינות סחר בינלאומיות במצר הורמוז.

במקביל לפעילות הצבאית, מתווכים מקטאר ניסו לקדם מגעים בין שתי המדינות. נציגים קטאריים קיימו השבוע שיחות עם בכירים איראנים בטהראן, בניסיון להביא לפריצת דרך דיפלומטית ולמנוע הסלמה נוספת.

נשיא טראמפ הבהיר בימים האחרונים כי אם לא תושג עסקה עם איראן, ארצות הברית "תכה בהם שוב בעוצמה". שר ההגנה האמריקני פיט הגסת' אף הודיע כי ארה"ב תתקוף "אתרים מרכזיים של המדינה" במידת הצורך.

לדברי שר ההגנה, "ניצלנו את הפסקת האש כדי לשפר את המודיעין שברשותנו ולעדכן את בנק המטרות באיראן. בנק המטרות והיכולות המבצעיות שלנו כיום גדולים ומתקדמים בהרבה מאלה שהיו בתחילת המלחמה".