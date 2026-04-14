יממה לפני הדיון הנפיץ והדרמטי בבג"ץ מחר, בעניין העתירות נגד השר איתמר בן גביר, הערב (שלישי) נחשף מהלך מדהים של היועמ"שית כחלק מניסיון לחזק את הטענות נגדו.

על פי הדיווח של אבישי גרינצייג ב-i24NEWS, היועמ״שית ביקשה מרונן בר, ראש השב״כ דאז, להעביר לה חומרים בעניין מעורבות של השר בן גביר בעבודת המשטרה, כדי שתוכל להשתמש בחומר בתגובה לעתירות שדרשו את פיטורי בן גביר.

כזכור, לפני שנה חשף עמית סגל כי רונן בר אסף מידע באמצעות פקודיו בשב״כ על מעורבות השר בן גביר בעבודת המשטרה. בדיקה שבהמשך הפכה לבדיקה על חדירת הכהניזם לשורות המשטרה.

אם אז האירוע לא היה מספיק מטורף, כעת נטען כי היועמ״שית מלכתחילה ביקשה ממנו את הפרטים כדי לגבש את עמדתה לבג״ץ בעניין העתירות שביקשו לפטר את השר בן גביר. למרות שרונן בר לא הצליח לבסס את החשד הראשוני שלו, הוא הורה לפקודיו להרחיב ולהעמיק את הבדיקה ולחזור אליו עם ממצאים.

מהיועמ"שית לא נמסרה תגובה.