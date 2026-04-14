לא ייאמן: זה המהלך החתרני שעשתה היועמ"שית נגד בן גביר לצורך העתירה בבג"ץ 

היועצת המשפטית לממשלה בהרב-מיארה, ביקשה מראש השב"כ לשעבר רונן בר, להעביר לה חומרים בעניין מעורבות של השר בן גביר בעבודת המשטרה | הבקשה נעשתה כדי שתוכל להשתמש בכך בתגובה לעתירות שדרשו את פיטורי בן גביר (פוליטי)

היועמ"שית גלי בהרב מיארה מימין, השר לבטחון לאומי איתמר בן גביר משמאל (צילום: יונתן סינדל\פלאש90)

יממה לפני הדיון הנפיץ והדרמטי בבג"ץ מחר, בעניין העתירות נגד השר , הערב (שלישי) נחשף מהלך מדהים של היועמ"שית כחלק מניסיון לחזק את הטענות נגדו.

על פי הדיווח של אבישי גרינצייג ב-i24NEWS, היועמ״שית ביקשה מרונן בר, ראש השב״כ דאז, להעביר לה חומרים בעניין מעורבות של השר בן גביר בעבודת המשטרה, כדי שתוכל להשתמש בחומר בתגובה לעתירות שדרשו את פיטורי בן גביר.

כזכור, לפני שנה חשף עמית סגל כי רונן בר אסף מידע באמצעות פקודיו בשב״כ על מעורבות השר בן גביר בעבודת המשטרה. בדיקה שבהמשך הפכה לבדיקה על חדירת הכהניזם לשורות המשטרה.

אם אז האירוע לא היה מספיק מטורף, כעת נטען כי היועמ״שית מלכתחילה ביקשה ממנו את הפרטים כדי לגבש את עמדתה לבג״ץ בעניין העתירות שביקשו לפטר את השר בן גביר. למרות שרונן בר לא הצליח לבסס את החשד הראשוני שלו, הוא הורה לפקודיו להרחיב ולהעמיק את הבדיקה ולחזור אליו עם ממצאים.

מהיועמ"שית לא נמסרה תגובה.

במקום להעיף אותה היא מעיפה אותך כמה טפשים אתם היא צוחקת על כולם
אפשר לפרוש מהממשלה אבל אי אפשר לפרוש מהבג''צ ומהיועמשי''ת...
מקומה בכלא
