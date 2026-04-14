נשיא ארצות הברית, דונלד טראמפ, העריך היום (שלישי9 בראיון ל'ניו יורק פוסט' כי סבב נוסף של שיחות שלום בין וושינגטון לטהרן "עשוי לקרות במהלך היומיים הקרובים" באסלאמאבאד.

למרות הערכות מוקדמות כי המשא ומתן הישיר לסיום המלחמה, הנמשכת זה שבעה שבועות, יועתק לאירופה, ציין הנשיא כי הממשל נוטה לשוב לבירת פקיסטן. טראמפ הסביר את העדפת המיקום הנוכחי בקשר שנוצר עם המרשל הפקיסטני, הגנרל עאסים מוניר, ואמר כי "אתה צריך להישאר שם, באמת, כי משהו יכול לקרות במהלך היומיים הקרובים, ואנחנו נוטים יותר ללכת לשם".

הנשיא הוסיף לשבח את תפקודו של מוניר, אשר לקח חלק בתיווך האמריקני לסיום העימות בין פקיסטן להודו בשנה שעברה, וציין כי "הוא פנטסטי, ולכן סביר יותר שנחזור לשם. למה שנלך למדינה כלשהי שאין לה שום קשר לעניין?".

לדברי טראמפ, המרשל הוא אדם נהדר אשר "סיים את המלחמה עם הודו, הציל 30 מיליון אנשים". הנשיא אישר כי הוא עצמו לא יקח חלק בסבב השיחות הקרוב, וטרם פורסמה זהות הנציגים שינהלו את המשא ומתן בשם ארצות הברית.

במישור המקצועי, הביע טראמפ חוסר שביעות רצון מהדיווחים לפיהם נציגי ארצות הברית דרשו מאיראן להשעות את תוכנית העשרת האורניום שלה למשך שני עשורים בלבד. "אמרתי שהם לא יכולים להחזיק בנשק גרעיני, אז אני לא אוהב את ה-20 שנה", הבהיר הנשיא. כשנשאל האם הקפאה זמנית עשויה לעודד את איראן להגיע להסכמות, השיב כי "אני לא רוצה שהם ירגישו שיש להם ניצחון".

סגן הגנרל הפקיסטני בדימוס, מוחמד סעיד, טען כי טהרן הפגינה גמישות מסוימת בנושא העשרת האורניום, אך הדגיש כי "איראן חייבת להיות מסוגלת להחזיר משהו לאנשיה שלא נראה כמו כניעה". מול דברים אלו, מוחמד מרנדי, שליווה את המשלחת האיראנית לשיחות, הציג קו נוקשה והצהיר כי "מצור לא ישנה את עמדתה של איראן" וכי דרישה לסיום ההעשרה לא תתקבל על ידי הממשל בטהרן.