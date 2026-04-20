מגיש החדשות האמריקאי הבכיר אנדרסון קופר הביע חרטה בפני רייצ'ל גולדברג-פולין על כך שהיה הראשון לבשר לה על קיום תיעוד מחטיפת בנה הירש. בריאיון מקיף ששודר הלילה ברשת CBS, שחזר קופר כיצד זיהה את הירש בסרטון פצוע קשה ימים ספורים לאחר מתקפת חמאס, בעוד משפחתו טרם נחשפה למידע.

"אני מצטער שאני זה שסיפר לך שיש את הווידאו הזה", אמר קופר בקול חנוק במהלך המפגש. האם השיבה כי המידע דווקא העניק תקווה באותם ימים, שכן "זה גרם לנו לדעת שהוא נלקח חי, שהוא הלך על שתי רגליו". הירש נחטף מפסטיבל נובה לאחר שאיבד את ידו במיגונית שבה הסתתר.

במהלך הריאיון תיארה גולדברג-פולין את השחיקה הפיזית והנפשית לאורך 330 ימי המאבק. היא סיפרה כי נהגה לקרוס בפני בעלה ג'ון ולשאול "כמה עוד? כמה עוד? כמה עוד?". לדבריה, הקריאות לעבר בנה שישרוד היו פקודה שהפנתה גם לעצמה כדי להמשיך בפעילות הציבורית הענפה שניהלה.

האם הציגה בחדרו של בנה כדור העשוי ממאות מדבקות שעליהן נרשם מספר הימים שחלפו מאז החטיפה. עבורה, החפץ מהווה "סמלים של כישלון". היא הסבירה כי "מה שנאבקנו עבורו אכן קרה - החזרנו את כל האנשים הביתה, לא כפי שרצינו. רצינו אותם בבית, חיים, אבל הם חזרו הביתה".

גופתו של הירש חולצה בסוף אוגוסט 2024 ממנהרה ברפיח, שם נרצח בידי שוביו. רייצ'ל ציינה כי במבט לאחור, ימי השבי נתפסים כעת כחלק הטוב בטרגדיה שכן בנה עוד היה בחיים. "ועכשיו אני במקום הזה, וזה שארית חיי. איך אני עוברת במקום הזה בלי חתיכה ממני כאן?", תהתה.

בספר חדש שפרסמה השבוע, מגדירה גולדברג-פולין את תחושותיה וכותבת כי "הכאב הוא כרוני, נוכח תמיד, קבוע. מכרסם. מעגלי, לא ליניארי". היא סיכמה את תפיסתה החדשה לגבי האובדן באומרה כי "אולי האבל הוא בעצם תג אהבה יקר שאתה עונד, כי מישהו מת והאהבה שלך ממשיכה לגדול".