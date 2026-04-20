הנשק הקטלני החדש של קים: היורשת, וטילים עם פצצות מצרר 

הנשק הקטלני החדש של קים

ביום ראשון האחרון, צפון קוריאה ביצעה את מה שנראה כקפיצת מדרגה טכנולוגית נוספת במערך הטילים שלה. חמישה טילים בליסטיים טקטיים לטווח קצר מדגם "הוואסונג-11" שוגרו מאזור העיר סינפו שבחוף המזרחי. מטרת השיגור הייתה להעריך את הביצועים של ראשי קרב חדשים המכילים פצצות מצרר ומוקשי רסיסים.

על פי הדיווחים, הטילים שוגרו לעבר מטרה באי במרחק של כ-136 קילומטרים ופגעו בשטח של כ-130 דונם בצפיפות גבוהה. הדבר מדגים את יכולת המערכת לביצוע "תקיפות דיכוי מרוכזות". מעבר להיבט הטכנולוגי, המסר הפוליטי של הניסוי היה ברור וחד. לצדו של קים נצפתה בתו, המזוהה בשם ג'ו אה, כשהיא חוזה בשיגורים מוקפת בקצינים בכירים.

נוכחותה החוזרת בניסויי נשק מרכזיים מחזקת את ההערכות המודיעיניות כי היא ממוצבת כיורשת המיועדת של אביה. בנוסף, משרד האיחוד בדרום קוריאה ציין נוכחות "גדולה באופן יוצא דופן" של מפקדי יחידות מקו החזית במהלך הניסוי, עובדה המצביעה על כוונתו של קים לפרוס את הטילים החדשים ביחידות קרביות המאיימות ישירות על הגבול.

זהו הניסוי הבליסטי הרביעי שבוצע רק החודש והשביעי מתחילת השנה, פעולות המבוצעות תוך הפרה של החלטות מועצת הביטחון של האו"ם. מומחים מזהירים כי המערכות הללו מהוות איום ממשי על מרכזי אוכלוסייה בדרום קוריאה ועל בסיסים צבאיים קריטיים.

קים ג'ונג און הביע שביעות רצון מלאה מתוצאות הניסוי, הגדיר אותן כהוכחה לעבודה המאומצת של קבוצות המחקר שלו וקרא למדעני המדינה להמשיך ולפתח טכנולוגיות שיחזקו את המוכנות ללחימה.