לפי דיווחים ברוסיה, הרשויות במוסקבה עצרו וחקרו לפחות כ-40 ישראלים בגין "מעורבות" במלחמה עם איראן. הם הוחזקו במשך חמש שעות בלי אוכל, שתייה ואפילו גישה לשירותים.

לפי הדיווח באתר אופוזיציה רוסי שהובא ב-ynet, עשרות הישראלים - חלקם בעלי דרכון רוסי - הוחזקו במשך חמש שעות בלי אוכל, שתייה ואפילו גישה לשירותים. גורם אמר לאתר כי הרשויות נהגו בישראלים בחוצפה ודרשו שהם יפתחו את הטלפונים הניידים שלהם.

במהלך החקירה, כך לפי הדיווח, נאמר לישראלים כי איראן היא בעלת בריתה של רוסיה ו"אויב שלה - הוא אויב שלנו גם". הישראלים שוחררו לאחר כחמש שעות וחתמו על מעין "מסמכי אזהרה".

גורם בישראל שצוטט בדיווח, אמר שיש בידיו מידע על אירוע כזה, ולדבריו מספר הישראלים המעורבים "נמוך יותר, אך לא בהרבה ממה שצוין".