היסטוריה: גבעת זאב הוכרזה כעיר בישראל

רגע היסטורי לגבעת זאב: היישוב הוכרז היום (ראשון) באופן רשמי כעיר בישראל, לאחר שאלוף פיקוד המרכז, אלוף אבי בלוט, חתם על הצו המשלים את שינוי מעמדה ממועצה מקומית לעירייה.

ל”כיכר השבת” נודע כי עוד קודם לכן חתם על המהלך מנכ”ל משרד הפנים, ישראל אוזן, המשמש כממלא סמכויות שר הפנים בהיעדר שר מכהן. לאחר מספר שבועות של המתנה הושלמה חתימתו של אלוף הפיקוד, והמהלך נכנס לתוקף באופן רשמי.

מדובר בעיר הראשונה שמוכרזת ביהודה ושומרון מאז שנת 1996, ובכך הופכת גבעת זאב לעיר החמישית באזור.

המהלך מגיע לאחר עבודת מטה מקצועית של משרד הפנים, מנהלת ההתיישבות במשרד הביטחון והוועדה הגיאוגרפית. בגבעת זאב רשומים כיום כ־25 אלף תושבים, כאשר בפועל מתגוררים בה קרוב ל־35 אלף, והיא נחשבת לאחד היישובים בעלי קצב הצמיחה הגבוה בישראל.

ראש העיר, יוסי אסרף, בירך על ההכרזה ואמר: “ברוך השם, רגע היסטורי לגבעת זאב. מדובר בחיזוק אדיר להתיישבות בעוטף ירושלים. הפיכתנו לעיר היא מנוע צמיחה אדיר ובשורה אמיתית לתושבים. שינוי המעמד יאפשר לנו להרחיב את השירותים, לקדם את הפיתוח ולהמשיך לשמור על האופי הקהילתי המיוחד של גבעת זאב.”

שר האוצר והשר במשרד הביטחון, בצלאל סמוטריץ’, אמר: “ההכרזה על גבעת זאב כעיר היא חלק ממדיניות רחבה שאנחנו מובילים בשנים האחרונות לביצור וחיזוק ההתיישבות.” לדבריו, “מול מי שרוצים לפנות יישובים ולהקים מדינה פלסטינית, האמירה שלנו ברורה: אנחנו מבצרים ומחזקים את ההתיישבות.”

גם בקרב התושבים התקבלה ההכרזה בהתרגשות רבה. משה מלכא, תושב העיר, אמר: “זהו יום חג היסטורי ומרגש עבור כל תושבי גבעת זאב. חיכינו לרגע הזה המון זמן ואנחנו מלאי שמחה לראות את המקום שאנחנו כל כך אוהבים מקבל את ההכרה הראויה לו והופך לעיר בשעה טובה ומוצלחת. המשמעות עבורנו עצומה. זו בשורה אדירה לכל משפחה כאן, ואנחנו יוצאים לדרך חדשה שתצעיד את העיר הנהדרת שלנו קדימה.”

מאז הושלמה ההכרזה הרשמית, מאות תושבים מברכים את ראש העיר יוסי אסרף בהודעות אישיות לרגל שינוי המעמד ההיסטורי.

ל”כיכר השבת” נודע עוד כי חגיגות המעבר ממועצה מקומית לעיר צפויות להתקיים ביום ראשון, י”ב באב, במתחם פארק הגיא בגבעת זאב. באירוע צפויים אלפי תושבים ואורחים מכל רחבי הארץ.