היסטוריה בכנסת: הלומי הקרב יקבלו מעמד מיוחד בחוק חדש 

הכנסת עושה צעד היסטורי למען הלומי הקרב: ועדת הכנסת, בראשות ח”כ אופיר כץ, אישרה היום (ראשון), בשיתוף ועדת העבודה והרווחה בראשות ח”כ מיכל וולדיגר, את הצעת החוק המעגנת לראשונה בחקיקה את מעמדם של הלומי הקרב בישראל.

החוק, שצפוי לעלות השבוע לקריאה שנייה ושלישית, מעניק לראשונה הגדרה רשמית להלום קרב במסגרת חוק הנכים, וקובע כי הלומי הקרב יהיו זכאים למעטפת טיפול ושיקום ייעודית באמצעות אגף השיקום במשרד הביטחון. בנוסף, יורחבו הזכויות, התגמולים והסיוע גם לבני משפחותיהם.

ל”כיכר השבת” נודע כי הצעת החוק נולדה במהלך הדיונים סביב חוק יסוד לימוד תורה, אולם בהמשך הוחלט לעגנה במסגרת תיקון לחוק הנכים, במהלך שזכה לשיתוף פעולה בין הקואליציה לאופוזיציה.

במהלך הדיון ציינו נציגי הוועדות כי מדובר בתיקון שנועד להתאים את המענה למציאות הביטחונית המורכבת, ולאפשר טיפול מותאם לאלפי הלומי קרב שנפגעו במהלך שירותם.

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יו”ר ועדת העבודה והרווחה, ח”כ מיכל וולדיגר, אמרה: “אני שמחה להוביל תיקון משמעותי ומרגש שמותאם למציאות המורכבת של מדינת ישראל. הלומי הקרב ראויים לחליפה אישית ולשיקום מיטבי, להם ולבני משפחותיהם, שחייהם התהפכו באחת. הם נתנו עבורנו, והיום, במאמץ רב ובצדק אמיתי - אנחנו משיבים להם מעט כדי שיחזרו לחיים.”

לאחר אישור החוק בוועדה, הודה נתנאל שקד, מראשי פורום הלומי הקרב, לח”כ משה אבוטבול ולתנועת ש”ס על תמיכתם בהצעה. לדבריו, מדובר בחוק היסטורי שיעניק לראשונה הכרה חוקית רשמית להלומי הקרב, לצד הרחבת מערך הזכויות, התגמולים והסיוע להם ולבני משפחותיהם.

אם תאושר ההצעה גם במליאת הכנסת, תהפוך ישראל לראשונה את מעמדם של הלומי הקרב לחלק מפורש ומוסדר בחוק, לאחר שנים שבהן הוסדר הנושא בעיקר באמצעות נהלים והחלטות מנהליות.