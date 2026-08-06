מפלגת הליכוד פנתה ליו"ר ועדת הבחירות המרכזית, המשנה לנשיא בית המשפט העליון השופט נעם סולברג, בבקשה רשמית לבחון מחדש את החלטתו לאסור על נציגי המפלגות לדווח מהקלפיות על זהות המצביעים.

במכתב ששוגר ליו"ר הוועדה דורשת המפלגה לבטל את המגבלה על השימוש ביישומוני המעקב וההמרצה בזמן אמת.

בפנייה הוצגה גם דרישה חלופית, לפיה אם יוחלט להותיר את הנחיה על כנה, היא תוחל רק מהבחירות הבאות ולא במערכת הבחירות הנוכחית. את המכתב הגיש יועצה המשפטי של תנועת הליכוד, עורך הדין אילן בומבך, בעקבות הסערה במערכת הפוליטית שגרמה ההחלטה מוקדם יותר השבוע.

במפלגת השלטון טוענים כי הקביעה האוסרת על דיווח מיקום והגעת בוחרים לקלפי מהווה פגיעה ביכולת הארגונית של המטות. הליכוד נימק את הבקשה בכך שמדובר באיסור תקדימי שניתן תוך כדי ההליך הפוליטי, וכי מדובר ב-"שינוי כללי המשחק תוך כדי המשחק".