כתב אישום הוגש לבית המשפט המחוזי בתל אביב נגד טמירלן אמשוקוב ואלינה קושנירנקו, תושבי אשקלון, בגין מגע עם סוכן חוץ ומסירת ידיעות לתועלת האויב. השתלשלות האירועים החלה בדצמבר 2025, כאשר פנה אל אמשוקוב גורם בטלגרם והציע לו לצלם מסעדה באשדוד. באותה עת קושנירנקו הניאה אותו מלבצע את המשימה ואמרה לו "מה נסגר איתך, ואם הם מתכננים משהו".

באפריל 2026 חודש הקשר דרך סוכן מפעיל בטלגרם, שהציע תשלום במטבעות קריפטו עבור ביצוע משימות מעקב ותצלומים. אמשוקוב נענה להצעה וגייס את קושנירנקו לסייע לו. במסגרת זו ביצעו השניים משימות תצפית ותצלום באשדוד, בבאר שבע, בחיפה ובקדימה-צורן, שכללו ניסיונות לאתר ולתעד עובד מפעל ביטחוני ואיש כוחות ביטחון בבתיהם.

בחודש יוני 2026 תיעדו הנאשמים את קניון רמת אביב בתל אביב, תוך איתור גרם מדרגות ללא מצלמות אבטחה. בהמשך נסעו לאילת, שם תיעדו "מתקן ביטחוני" בדימונה, את קו החוף והספינות, ובמימון הסוכן נרכש טלפון מבצעי. בתחילת יולי 2026 תיעד אמשוקוב את הר הרצל בירושלים ואת חיילי צה"ל במקום, ימים ספורים לפני טקס אזכרה ממלכתי בהשתתפות אישי ציבור.

משימות נוספות שהוצעו לנאשמים, ובהן שכירת דירה ורכב ואיסוף חבילה מהים, לא יצאו אל הפועל. בהמשך 2026, בעת שהיו בדרכם לביצוע משימה נוספת בבאר שבע, נעצרו השניים על ידי כוחות הביטחון. עד למעצרם קיבלו הנאשמים תשלום כולל של 4,451.7 דולר במטבעות קריפטו עבור המידע שמסרו.