משרד הבריאות מעדכן על אדם שנפטר לאחר שחלה בקדחת מערב הנילוס. מתחילת השנה אובחנו עד כה עשרה חולים במחלה.

בנוסף, המשרד להגנת הסביבה ומשרד הבריאות מעדכנים על לכידת יתושות נגועות בנגיף קדחת מערב הנילוס בתל אביב-יפו, בטייבה, בטירה, בקלנסווה ובמועצה האזורית לב השרון.

המשרד להגנת הסביבה הנחה את הרשויות המקומיות להרחיב את מערך המניעה, הניטור, ההסברה וההדברה וקורא לכל הרשויות להגביר את פעילותן בתחום המזיקים התברואיים

משרד הבריאות מעדכן כי מתחילת עונת הפעילות של קדחת מערב הנילוס אובחנו בישראל עד כה עשרה חולים במחלה.

אחד החולים, כבן 70 שפיתח תסמינים באמצע חודש יולי, נפטר לאחר שאושפז בעקבות סיבוכי המחלה. מרבית החולים סבלו מתסמינים אופייניים למחלה, ובהם חום, פריחה ושינויים במצב ההכרה. נכון להיום, שלושה מהחולים עדיין מאושפזים במצב טוב. החקירות האפידמיולוגיות נמשכות במטרה לאתר את מקום החשיפה האפשרי ליתושים.

בקיץ, בשל מים עומדים ומזג אוויר חם ולח, גוברת הסכנה להתפתחות יתושים. האחריות להסרת מפגעים ומטרדים שמקורם במזיקים תברואיים בשטחים הציבוריים מוטלת על הרשויות המקומיות. לצד זאת, הציבור מתבקש לסייע במאמץ בהתאם להנחיות:

* לייבש ולנקז מקורות מים עומדים, כגון דליים, תחתיות עציצים, צמיגים ישנים, מרזבים, בריכות נוי, חביות וכל כלי שעלול לאגור מים.

* להשתמש בתכשיר דוחה יתושים המכיל חומר פעיל כגון DEET או חומר דוחה יתושים אחר המאושר לשימוש, בהתאם להוראות היצרן.

* להתקין רשתות על חלונות ופתחים וללבוש בגדים ארוכים ובהירים, בעיקר בשעות פעילות היתושים.

* להפעיל מאוורר בעת שהייה בבית, במרפסות, בגינות ובשטחים פתוחים.

* לדווח למוקד 106 של הרשות המקומית על מפגעי יתושים או על מקורות מים עומדים במרחב הציבורי.

במקביל, במסגרת הניטור השוטף שמבצעים המשרדים לאורך כל השנה, בדגש על עונת היתושים, אותרו יתושות שאומתו במעבדות משרד הבריאות כנשאיות של נגיף קדחת מערב הנילוס בתל אביב-יפו, בטייבה, בטירה, בקלנסווה ובמועצה אזורית לב השרון. בעקבות הממצאים הנחה המשרד להגנת הסביבה את כלל הרשויות המקומיות, ואת הרשויות שבהן אותרו היתושות בפרט, להרחיב את פעולות המניעה, הניטור, ההסברה וההדברה, במטרה לצמצם את הסיכון להתפשטות היתושים הנגועים ולהגן על בריאות הציבור.

כבכל שנה, מתחילת חודש יוני ועד סוף חודש נובמבר קיים צפי לעלייה בשכיחות היתושות הנושאות את נגיף קדחת מערב הנילוס. על כן, צוות מזיקים והדברה במשרד להגנת הסביבה מבצע לאורך השנה אלפי ניטורים של זחלי יתושים ומאות לכידות של יתושים בוגרים.

היתושים מועברים לזיהוי ולבדיקה במעבדות משרד הבריאות. מתחילת השנה דווח על לכידת יתושות הנושאות את הנגיף בדרום הארץ, וזהו הדיווח הראשון השנה על לכידת יתושות נגועות גם במרכז הארץ.

המשרדים מדגישים כי דיווח התושבים לרשות המקומית הוא מרכיב חשוב בצמצום מפגעי היתושים ומאפשר לרשויות למקד את פעולות הניטור וההדברה במהירות וביעילות.

פרופ’ סיגל סדצקי, ראש חטיבת בריאות הציבור במשרד הבריאות: ״קדחת מערב הנילוס היא מחלה המועברת לאדם באמצעות עקיצת יתושות הניזונות מעופות נגועים. לרוב מדובר במחלה קלה ללא תסמינים, אך במקרים חריגים עלולים להופיע גם תסמינים חמורים כמו דלקת מוח או קרום המוח. הסיכון למחלה קשה גבוה יותר בקרב בני 60 ומעלה ואנשים עם מחלות רקע, ולכן חשוב במיוחד להקפיד על אמצעי המניעה״.

ד”ר שי רייכר, מנהל אגף מזיקים והדברה במשרד להגנת הסביבה: ״בימים האחרונים נלכדו יתושות הנושאות את נגיף קדחת מערב הנילוס במספר מוקדים במרכז הארץ. יתושה הנושאת את הנגיף עלולה להעביר אותו לאדם בעקיצה ובכך לגרום לתחלואה. המשרד הוציא לרשויות המקומיות הנחיות מפורטות לנקיטה בפעולות מיידיות שמטרתן לצמצם את הסיכון לבריאות האדם. במקביל לפעולות הניטור וההדברה, גם לציבור יש תפקיד חשוב בצמצום מפגעי היתושים. ייבוש מים עומדים ודיווח לרשות המקומית יאפשרו לצמצם משמעותית את אוכלוסיית היתושים ולסייע בהגנה על בריאות הציבור והסביבה״.