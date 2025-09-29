עגורים ראשונים הגיעו לאגמון החולה | תיעוד מפעים

להקת עגורים ראשונה הגיעה היום (שני) לאגמון החולה של קרן קימת לישראל והביאה איתה התרגשות גדולה.

העגורים מגיעים, ברובם, מאזורי הקינון שלהם ברוסיה, בדרכם לאפריקה. חלקם יישאר באגמון החולה כל החורף.

זוהי גם נדידתם הראשונה של העגורים הצעירים, בני מספר חודשים בלבד, והם מלווים ע"י הוריהם, כדי להבטיח שיצלחו את המסע הארוך בבטחה.

עינבר שלומית רובין, מנהלת השטח באגמון החולה, קק"ל: "הגעתם של העגורים הראשונים לאגמון החולה תמיד מרגשת וממלאה את הלב ביופי ובתקווה. קסם הנדידה מרגש כל פעם מחדש, ואי אפשר להתרגל אל המראות הנפלאים האלה כשהאגמון מתמלא בקולות העגורים. כולנו תקווה, שכמו העגורים, יחזרו אלינו כל החטופים והחטופה במהרה, כדי שהשמחה תהיה שלמה".

אגמון החולה-קק"ל מהווה את אחד מבתי הגידול החשובים בישראל ובעולם ונקודת עצירה קריטית עבור הציפורים הנודדות. האגמון מבטיח למגוון המינים מקלט בטוח למנוחה ולהתחזקות, עושר במזון ויכולת לצבור אנרגיה להמשך מסען הארוך.