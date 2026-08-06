שיעור בפרשה הרב שמואל אברמובסקי בשיעור לפרשת ראה • צפו הרב שמואל אברמובסקי, ראש כולל אברכים בפתח תקווה, בשיעור מיוחד על פרשת השבוע - פרשת 'ראה' - מתי אוכל לבחור נכון? | השיעור נמסר בכל יום רביעי בביהמ"ד "מונקאטש" בפתח תקווה • צפו בשיעור המלא (חרדים) כהכיכר השבתכ"ג באב | 06.08.261תגובות הרב שמואל אברמובסקי בשיעור לפרשת ראה10100:00/50:33הרב שמואל אברמובסקי בשיעור לפרשת ראה פרשת ראההרב שמואל אברמובסקישיעור בפרשה 1 תגובותאין לשלוח תגובות הכוללות דברי הסתה, לשון הרע ותוכן החורג מגבול הטעם הטוב.שליחת תגובה1מי זה הרב שליט"אאימוגים לתגובהקקצוריך07.08.26 דיווחתגובה תוכן שאסור לפספס:פרשת 'כי תבוא' עם שוקי סלומון והרב ישי וליס • צפוכיכר השבת|27.08.26במרוקאית ובעברית: הרב מיכאל שושן עם וורט לפרשת כי תבוא • צפוכיכר השבת|27.08.26הרב שלמה זביחי בפרסית על פרשת 'כי תבוא' • צפו כיכר השבת|27.08.26אולי גם יעניין אותך:פינתו של הרב יעקב גלויברמן: אין רע יורד מלמעלה | צפו הרב יעקב גלויברמן|27.08.26פרשת 'כי תצא' עם שוקי סלומון והרב ישי וליס • צפוכיכר השבת|20.08.26במרוקאית ובעברית: הרב מיכאל שושן עם וורט לפרשת כי תצא • צפוכיכר השבת|20.08.26
1 תגובות