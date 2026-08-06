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שיעור בפרשה

הרב שמואל אברמובסקי בשיעור לפרשת ראה • צפו

הרב שמואל אברמובסקי, ראש כולל אברכים בפתח תקווה, בשיעור מיוחד על פרשת השבוע - פרשת 'ראה' - מתי אוכל לבחור נכון? | השיעור נמסר בכל יום רביעי בביהמ"ד "מונקאטש" בפתח תקווה • צפו בשיעור המלא (חרדים)

1תגובות
הרב שמואל אברמובסקי בשיעור לפרשת ראה
הרב שמואל אברמובסקי בשיעור לפרשת ראה
פרשת ראההרב שמואל אברמובסקישיעור בפרשה

1 תגובות

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