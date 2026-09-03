שיעור בפרשה הרב שמואל אברמובסקי בשיעור לפרשות ניצבים וילך • צפו הרב שמואל אברמובסקי, ראש כולל אברכים בפתח תקווה, בשיעור מיוחד על פרשת השבוע - פרשות 'ניצבים וילך' | השיעור נמסר בכל יום רביעי בביהמ"ד "מונקאטש" בפתח תקווה • צפו בשיעור המלא (חרדים) כהכיכר השבת18:42 הרב שמואל אברמובסקי בשיעור לפרשות ניצבים וילך10100:00/45:58הרב שמואל אברמובסקי בשיעור לפרשות ניצבים וילך פרשת ניצבים וילךהרב שמואל אברמובסקישיעור בפרשה 0 תגובותאין לשלוח תגובות הכוללות דברי הסתה, לשון הרע ותוכן החורג מגבול הטעם הטוב.שליחת תגובה תוכן שאסור לפספס:ייתכן שחטא העגל קירב את עם לקב"ה? הרב ניסים חלפון בוורט לפרשות ניצבים-וילך • צפוכיכר השבת|15:26במרוקאית ובעברית: הרב מיכאל שושן עם וורט לפרשות ניצבים וילך • צפוכיכר השבת|15:09צבי יחזקאלי בפינה מיוחדת לפרשות ניצבים וילך • צפוכיכר השבת|15:06אולי גם יעניין אותך:פינתו של הרב יעקב גלויברמן: מנהיגות מול ערבות הדדית | צפוהרב יעקב גלויברמן|15:05היום השני של כיתה א' // הרב בן ציון נורדמןהרב בן ציון נורדמן|10:00להתוודות על מעשרות? הרב ניסים חלפון בוורט לפרשת 'כי תבוא' • צפוכיכר השבת|27.08.26
0 תגובות