מבט על פרשת ואתחנן: הרב הראשי הגאון רבי קלמן בר • צפו

מעשה רקםמבט על פרשת ואתחנן: הרב הראשי הגאון רבי קלמן בר • צפופרשת ואתחנן - הרב הראשי לישראל הגאון רבי קלמן בר, בפינה שבועית באתר "כיכר השבת" עם זווית מיוחדת על פרשת השבוע • צפו (יהדות)כהכיכר השבת | 10:11מבט על פרשת ואתחנן: הרב הראשי הגאון רבי קלמן בר - צילום: רן אליהומבט על פרשת ואתחנן: הרב הראשי הגאון רבי קלמן בר| צילום: צילום: רן אליהו10100:00/5:30פרשת 'ואתחנן' עם שוקי סלומון והרב ישי וליס • צפוכיכר השבת|23.07.26צילום: רן אליהוהרב הראשיהרב קלמן ברמעשה רקםפרשת ואתחנןהאם הכתבה עניינה אותך?כן (100%)לא (0%)סמנו אותנו כמקור מועדף בגוגלעקבו אחרינו ב -Google Newsתוכן שאסור לפספס:במרוקאית ובעברית: הרב מיכאל שושן עם וורט לפרשת ואתחנן • צפוכיכר השבת|23.07.26הרב שלמה זביחי בפרסית על פרשת 'ואתחנן' • צפו כיכר השבת|23.07.26פינתו של הרב יעקב גלויברמן: איך מתחילים מחדש? | צפוהרב יעקב גלויברמן|23.07.26 0 תגובותאין לשלוח תגובות הכוללות דברי הסתה, לשון הרע ותוכן החורג מגבול הטעם הטוב.שליחת תגובהאולי גם יעניין אותך:למה תשעה באב נקרא מועד: הקלות חריגות לקראת שבתיאיר טוקר|22.07.26שיא חסר תקדים: אלפי נבחנים מסתערים על מבחני הרבנותחזקי שטרן|19.07.26פרשת 'דברים' עם שוקי סלומון והרב ישי וליס • צפוכיכר השבת|16.07.26
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