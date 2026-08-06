חיזוק לשבת הרב רפאל זר בדבר תורה מחזק לפרשת ראה • צפו הרב רפאל זר, ראש מוסדות "קרבנו לעבודתך" ומגדולי מחזירי התשובה, בפינה שבועית ב"כיכר השבת" על פרשת השבוע, מתובלת בדברי מוסר וחיזוק • צפו והתחזקו (פרשת השבוע) כהכיכר השבתכ"ג באב | 06.08.26 הרב רפאל זר בדבר תורה מחזק לפרשת ראה10100:00/1:32הרב רפאל זר בדבר תורה מחזק לפרשת ראה הרב רפאל זרחיזוק לשבתפרשת ראה 0 תגובותאין לשלוח תגובות הכוללות דברי הסתה, לשון הרע ותוכן החורג מגבול הטעם הטוב.שליחת תגובה תוכן שאסור לפספס:פרשת 'כי תבוא' עם שוקי סלומון והרב ישי וליס • צפוכיכר השבת|27.08.26במרוקאית ובעברית: הרב מיכאל שושן עם וורט לפרשת כי תבוא • צפוכיכר השבת|27.08.26הרב שלמה זביחי בפרסית על פרשת 'כי תבוא' • צפו כיכר השבת|27.08.26אולי גם יעניין אותך:פינתו של הרב יעקב גלויברמן: אין רע יורד מלמעלה | צפו הרב יעקב גלויברמן|27.08.26פרשת 'כי תצא' עם שוקי סלומון והרב ישי וליס • צפוכיכר השבת|20.08.26במרוקאית ובעברית: הרב מיכאל שושן עם וורט לפרשת כי תצא • צפוכיכר השבת|20.08.26
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