ברוך שאמר המגיד הליטאי הרב ברוך רוזנבלום בשיעור לפרשת שופטים • צפו מגיד המישרים הרב ברוך רוזנבלום בשיעור מיוחד על פרשת השבוע - פרשת 'שופטים' - בחודש אלול בורחים לערי מקלט! | השיעור נמסר בכל יום רביעי בביהמ"ד "מאור שרגא" באלעד • צפו בשיעור המלא (חרדים) כהכיכר השבתל' באב | 13.08.26 המגיד הליטאי הרב ברוך רוזנבלום בשיעור לפרשת שופטים - צילום: ברוך שאמר, מבקשי ה' אלעד10100:00/53:35המגיד הליטאי הרב ברוך רוזנבלום בשיעור לפרשת שופטים (צילום: ברוך שאמר, מבקשי ה' אלעד) אלולפרשת שופטיםהרב ברוך רוזנבלוםברוך שאמר 0 תגובותאין לשלוח תגובות הכוללות דברי הסתה, לשון הרע ותוכן החורג מגבול הטעם הטוב.שליחת תגובה תוכן שאסור לפספס:יהודה גלילי בסינגל אישי ראשון: מילות רש"י על תחינת משה רבנומלך הלפגוט|16:07חיים סובר משיק 'הנשמה לך' - ניגון אלולי מרגשמלך הלפגוט|15:45שמילי אבלס ומוטי גולדמן במחרוזת 'אחת שאלתי'מלך הלפגוט|15:35אולי גם יעניין אותך:בחודש הרחמים; האדמו"ר מערלוי עלה למירון והרעיד את המערהחיים רוזנבוים|09:52צבי יחזקאלי בפינה מיוחדת לפרשת כי תבוא • צפוכיכר השבת|27.08.26חשש שעטנז או גאווה? מחלוקת 'המרכבה' בין האדמו"ר מליובאוויטש לאבי תנועת המוסרישראל שפירא|27.08.26
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