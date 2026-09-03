חיזוק לשבת הרב רפאל זר בדבר תורה מחזק לפרשות ניצבים וילך • צפו הרב רפאל זר, ראש מוסדות "קרבנו לעבודתך" ומגדולי מחזירי התשובה, בפינה שבועית ב"כיכר השבת" על פרשת השבוע, מתובלת בדברי מוסר וחיזוק • צפו והתחזקו (פרשת השבוע) כהכיכר השבת15:23 הרב רפאל זר בדבר תורה מחזק לפרשות ניצבים וילך10100:00/1:19הרב רפאל זר בדבר תורה מחזק לפרשות ניצבים וילך הרב רפאל זרחיזוק לשבתפרשת ניצבים וילך 0 תגובותאין לשלוח תגובות הכוללות דברי הסתה, לשון הרע ותוכן החורג מגבול הטעם הטוב.שליחת תגובה תוכן שאסור לפספס:הרב יצחק ידידיה שינפלד בוורט מיוחד לפרשות ניצבים וילך • צפוכיכר השבת|15:31מבט על פרשות ניצבים וילך: הרב הראשי הגאון רבי קלמן בר • צפוכיכר השבת|15:29היום השני של כיתה א' // הרב בן ציון נורדמןהרב בן ציון נורדמן|10:00אולי גם יעניין אותך:להתוודות על מעשרות? הרב ניסים חלפון בוורט לפרשת 'כי תבוא' • צפוכיכר השבת|27.08.26צבי יחזקאלי בפינה מיוחדת לפרשת כי תבוא • צפוכיכר השבת|27.08.26פרשת 'כי תבוא' עם שוקי סלומון והרב ישי וליס • צפוכיכר השבת|27.08.26
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