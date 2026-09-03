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חיזוק לשבת

הרב רפאל זר בדבר תורה מחזק לפרשות ניצבים וילך • צפו

הרב רפאל זר, ראש מוסדות "קרבנו לעבודתך" ומגדולי מחזירי התשובה, בפינה שבועית ב"כיכר השבת" על פרשת השבוע, מתובלת בדברי מוסר וחיזוק • צפו והתחזקו (פרשת השבוע)

הרב רפאל זר בדבר תורה מחזק לפרשות ניצבים וילך
הרב רפאל זר בדבר תורה מחזק לפרשות ניצבים וילך
הרב רפאל זרחיזוק לשבתפרשת ניצבים וילך

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