כיכר השבת
על שם הסבא

השחקן המתחזק הכניס את בנו הבכור בברית מילה: "עתי עוז"

השחקן עופר חיון ורעייתו עומר כליף המקורבים לדת ולמסורת היהודית, חגגו היום (חמישי) ברית לבנם הבכור - ויקרא שמו בישראל: עתי עוז • משמעות השם: עתי - עת מהתנ"ך עוז - על שם הסבא עזרא חיון ז"ל שנפטר השנה • צפו

| צילום: צילום: אור גפן

היום (חמישי) התקיים ברית המילא לבנם הבכור של השחקן עופר חיון ורעייתו עומר כליף המקורבים לדת ולמסורת היהודית.

ויקרא שמו בישראל: עתי עוז. משמעות השם: עתי - עת מהתנ"ך עוז - על שם הסבא עזרא חיון ז"ל שנפטר השנה.

לפני כשנה, בריאיון לתקשורת, סיפר חיון על הקשר שלו לדת ויהדות. בראיון ליואב בירנברג ב’ידיעות אחרונות’ סיפר: “אני הולך לבית הכנסת כל יום שישי. מניח תפילין כל בוקר. הולך כל שבוע ללמוד תורה, יש בה דברים עמוקים וחכמים".

בהמשך דבריו חשף כי הוא החל לשמור שבת: "בשנה האחרונה אחרי שהרגשתי קצת חוסר משמעות בחיים שלי אני גם שומר שבת, זה די מחזיר אותי לשורשים שלי, נותן לי איזשהו שקט".

לסיום אמר: "אני כבר בתשובה, אין לי לאן לחזור - לחזור בתשובה יכול רק מי שהיה חילוני ושאין לו קשר לדת".

ברית מילהעופר חיון

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