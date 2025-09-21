השקית הסגולה שכולם מחפשים: איך הצורפים הפכה למותג הכי רצוי?

מותג בינלאומי המגיע לחצי מבתי היהודים בעולם ( צילום: באדיבות המצלם )

מסדנה קטנה ברומניה הפכה לאימפריה עולמית שכבשה 3.5 מיליון בתי יהודים ברחבי העולם. בפרק מרתק זה, חלי מהצורפים חושפת את הסיפור המדהים מאחורי השקית הסגולה הכי מבוקשת - כולל הסיפור על הלקוח שלקח שקית צורפים כדי להאדיר מתנה של מותג אחר! איך מפעל ישראלי מצליח לייצר מיליון וחצי גביעי קידוש ומיליון חנוכיות בשנה? מה הסוד מאחורי אחריות לכל החיים ותיקונים חינם? ומדוע עובדים נשארים במקום 12 שנה בממוצע? גלו את הנוסחה הקסומה שהפכה את הצורפים למותג הכי חזק, עם 250+ דגמי פמוטים ופרויקטים חברתיים מרגשים. פרק שישנה לכם את ההבנה על כוח המותג הישראלי האמיתי.