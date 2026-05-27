האלימות בחברה הערבית | אסון בערערה: ילדה בת 7 נהרגה מירי

זירת הרצח ( צילומסך )

טרגדיה קשה התרחשה היום (רביעי) בצהריים ביישוב ערערה שבנגב, כאשר ילדה בת 7 נהרגה מירי במהלך קטטה אלימה בין הורים. על פי הנתונים הראשוניים, האירוע החל בוויכוח בין שני ילדים, שהסלים להתערבות הורים וקטטה שהסתיימה בטרגדיה.

הדיווח על האירוע התקבל במוקד 101 של מד"א בשעה 13:32, כאשר הילדה הובאה לחבירה עם צוותי מד"א בצומת כרכור. על פי הדיווח הראשוני, הקטינה נפגעה ככל הנראה באירוע אלימות וסבלה מפציעה חודרת. פרמדיקית מד"א חוה סופרפין וחובש מד"א ירין חרבי תיארו את הרגעים הקשים: "חברנו אל הילדה שהובאה אלינו ברכב פרטי כשהיא מחוסרת הכרה וסובלת מחבלה חודרת. הנוכחים במקום סיפרו לנו שהיא ככל הנראה נפגעה מאירוע אלימות. ביצענו בה פעולות החייאה שכללו עצירת דימומים, עיסויים והנשמות ופינינו אותה לבית החולים כשמצבה אנוש". הילדה פונתה במהלך פעולות החייאה לבית החולים הלל יפה בחדרה, אך למרבה הצער נקבע מותה במקום. על פי הפרטים שהתקבלו, הקטינה נפגעה מירי בצווארה במהלך הקטטה. מוויכוח בין ילדים לטרגדיה על פי הפרטים שהתבררו, האירוע החל בוויכוח בין שני ילדים ביישוב. כאשר ההורים התערבו, הוויכוח הסלים לקטטה אלימה ביניהם. בשלב מסוים הוציא אחד ההורים נשק וירה - והילדה נפגעה קשה בצווארה. הילדה נפגעה מהירי מחוץ לבית ברחוב האלטור ביישוב ערערה. בן משפחה הביא אותה ברכב פרטי לחבירה עם צוותי מד"א בצומת כרכור. הוא החל בנסיעה עם הילדה לבית החולים הלל יפה, פגש בדרך את האמבולנס וחבר אליו לצורך המשך הטיפול.

המשטרה: רקע פלילי

מדוברות המשטרה נמסר: "שוטרי תחנת עירון פתחו בחקירה לפני זמן קצר לאחר קבלת דיווח אודות ירי לעבר ילדה בערערה. כתוצאה מהירי פונתה לבית החולים קטינה באורח אנוש על פי דיווח של מד"א".

כוחות גדולים של תחנת עירון הגיעו למקום והחלו בפעולות חקירה לצד איסוף ראיות במסגרת החקירה שנפתחה. על פי המשטרה, הרקע לאירוע ככל הנראה פלילי ונסיבותיו בבדיקה. המשטרה עצרה שני חשודים במעורבות באירוע, ביניהם גם אבי הילדה.

האירוע מצטרף לשרשרת ארוכה של אירועי אלימות קשים בחברה הערבית בחודשים האחרונים, המעוררים דאגה רבה בקרב גורמי אכיפת החוק.