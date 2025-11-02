את זה לא ציפו השוטרים לשמוע, בעת שהוזעקו לזירת שריפה באשקלון שבדרום הארץ. אחד מתושבי העיר ניגש אליהם והתוודה בפניהם כי הוא עומד מאחורי המעשה.

הבוקר (ראשון) פרסמה משטרת ישראל את הפרטים. כאמור, זה קרה אתמול. השוטרים שוטרי תחנת אשקלון פתחו בחקירה בעקבות שריפות שפרצו בעיר.

החקירה נפתחה לאחר שבמשטרה התקבלו שורה של דיווחים על שריפת פחי אשפה ומטמנות במספר מוקדים בעיר.

בנוסף, השריפות בפחים ובמטמנות גרמו לכך שמספר כלי רכב, שחנו בסמיכות אליהם בכביש, נשרפו גם הם. מדובר בנשק משמעותי לרכוש.

אחרי קבלת הדיווח השוטרים הגיעו במהירות רבה למקום. שם, כאמור, הם הבחינו באחד מתושבי העיר, בשנות השלושים לחייו.

זה, כך מסרה המשטרה, ניגש לשוטרים, הושיט את ידיו למרבה התדהמה כדי שיעצרו אותו - והתוודא בפניהם שהוא זה ששרף את הפחים.

המשטרה מסרה היום כי בתום חקירתו הוא נכלא, והיום יובא בפני בית משפט בבקשה להארכת מעצרו בהתאם לצורכי החקירה.

יצויין כי לא ברור מה עומד מאחורי מעשה השריפה. השטרה לא פירטה אם הלה הסביר את מעשיו או את מניעיו. כך או כך הוא הודה במעשהו ונעצר כאמור במקום.