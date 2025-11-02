כיכר השבת
אחרי גל ההצתות

״זה אני שרפתי״: הושיט את הידיים לשוטרים ההמומים - כדי שיעצרו אותו 

שורה של דיווחים על שריפות והצתות ברחבי העיר אשקלון בדרום הארץ התקבלו אתמול במשטרה. השוטרים הוזעקו לזירה, ושם הופתעו לגלות את אחד מתושבי העיר, ניגש אליהם ומבק שיעצרו אותו כי הוא זה ששרף (משטרה)

אחד ממוקדי השריפה (צילום: דוברות המשטרה)

את זה לא ציפו ה לשמוע, בעת שהוזעקו לזירת שריפה באשקלון שבדרום הארץ. אחד מתושבי העיר ניגש אליהם והתוודה בפניהם כי הוא עומד מאחורי המעשה.

הבוקר (ראשון) פרסמה משטרת ישראל את הפרטים. כאמור, זה קרה אתמול. השוטרים שוטרי תחנת אשקלון פתחו בחקירה בעקבות שריפות שפרצו בעיר.

החקירה נפתחה לאחר שבמשטרה התקבלו שורה של דיווחים על שריפת פחי אשפה ומטמנות במספר מוקדים בעיר.

בנוסף, השריפות בפחים ובמטמנות גרמו לכך שמספר כלי רכב, שחנו בסמיכות אליהם בכביש, נשרפו גם הם. מדובר בנשק משמעותי לרכוש.

אחרי קבלת הדיווח השוטרים הגיעו במהירות רבה למקום. שם, כאמור, הם הבחינו באחד מתושבי העיר, בשנות השלושים לחייו.

זה, כך מסרה המשטרה, ניגש לשוטרים, הושיט את ידיו למרבה התדהמה כדי שיעצרו אותו - והתוודא בפניהם שהוא זה ששרף את הפחים.

המשטרה מסרה היום כי בתום חקירתו הוא נכלא, והיום יובא בפני בית משפט בבקשה להארכת מעצרו בהתאם לצורכי החקירה.

יצויין כי לא ברור מה עומד מאחורי מעשה השריפה. השטרה לא פירטה אם הלה הסביר את מעשיו או את מניעיו. כך או כך הוא הודה במעשהו ונעצר כאמור במקום.

האם הכתבה עניינה אותך?

כן (100%)

לא (0%)

תוכן שאסור לפספס:

0 תגובות

אין לשלוח תגובות הכוללות דברי הסתה, לשון הרע ותוכן החורג מגבול הטעם הטוב.

אולי גם יעניין אותך:

עוד במשטרה :

לעוד כתבות
כיכר השבת
פנו אלינו

חדשות ואקטואליה

חדשות
חרדים
ברנז´ה

תוכניות

VOD
פודקאסטים

מיוחדים

תפילות
דעות
יהדות
משפחה

פנאי

בית וסטייל
אוכל ומתכונים
תיירות
מוזיקה
רכב ותחבורה
דיגיטל

מאמרים

מגזינים
מאמע

בריאות וכלכלה

צרכנות
בריאות
כלכלה
כיכר העיר

כל הזכויות שמורות לכיכר השבת בע״מ

מדיניות פרטיותתנאי שימושנגישות אתר