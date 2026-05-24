הנוסח תמים, פשוט ולא מעורר שום חשד: "החלפתי מספר" ( צילום: AI )

חקירה סמויה ומורכבת של חוקרי יחידת ההונאה ופשיעת סייבר במחוז מרכז הובילה לחשיפת רשת הונאה מתוחכמת שפעלה באמצעות אפליקציית 'ביט'.

על פי הנתונים שפורסמו היום (ראשון), הוגש כתב אישום נגד שלושה חשודים תושבי המרכז, בעקבות 190 תלונות שהתקבלו במשטרה ועוקץ שיטתי של מאות אלפי שקלים מקשישים ואזרחים תמימים ברחבי הארץ. החקירה נפתחה לאחר שהצטברו עשרות רבות של תלונות בתחנות המשטרה, כאשר הקורבנות דיווחו על דפוס פעולה זהה ומתוחכם במיוחד. כידוע, אפליקציית 'ביט' משמשת מיליוני ישראלים להעברות כספיות מהירות, אך במקרה זה הפכה לכלי בידי נוכלים שניצלו את תמימותם של אזרחים שפרסמו מודעות מכירה באתר 'יד 2'.

ההודעות שנשלחו ( צילום: דוברות המשטרה )

שיטת פעולה מתוחכמת: התחזות לרוכשים מחו"ל

ממצאי החקירה העלו כי החשודים נהגו לאתר קורבנות באופן שיטתי. לאחר שזיהו מודעות מכירה באתר 'יד 2', יצרו החשודים קשר עם המוכרים באמצעות מספרים מבצעיים וחשבונות וואטסאפ תחת זהויות בדויות. הם הציגו עצמם כרוכשים פוטנציאליים המעוניינים להעביר מקדמה עבור המוצר, תוך טענה שהם שוהים בחו"ל ולכן מעדיפים להעביר את הכסף באמצעות האפליקציה.

בשלב הבא, במהלך השיחה עם הקורבנות, שלחו החשודים באמצעות אחרים בקשה לקבלת כסף באפליקציית 'ביט', תוך יצירת מצג כוזב כאילו מדובר בהעברת תשלום. הקורבנות, שרבים מהם בשנות ה-70 לחייהם ומעלה, אישרו בתום לב את הבקשה - ובכך העבירו לחשודים אלפי שקלים בכל מקרה, לעיתים עד לתקרת ההעברה המקסימלית באפליקציה.

"אני מאוד זקוקה לכסף לחג, זאת הפנסיה שלי"

עדות מזעזעת של אחת הקורבנות, שצוטטה בדוברות המשטרה, חושפת את עומק הפגיעה: "אני מאוד זקוקה לכסף לחג, אין לי כבר כסף, זאת הפנסיה שלי". המשפט הקצר הזה משקף את המצוקה של קשישים שנפלו קורבן למעשה הונאה מתוחכם, כאשר כספי הפנסיה שלהם - שנועדו לכלכלת החודש ולקראת החגים - נגזלו מהם בתרמית.

עוד עולה מהחקירה כי לאחר קבלת הכספים, נהגו החשודים למחוק את ההתכתבויות ולהיעלם, בעוד הקורבנות מגלים רק בדיעבד כי נפלו קורבן למעשה הונאה. במקרים רבים, הקורבנות התקשרו לבנק או לחברת האשראי רק לאחר שעות או ימים, כאשר כבר מאוחר מדי לעצור את ההעברה.

רשת הלבנת הון: גיוס מבצעים דרך טלגרם

אחד הממצאים המדאיגים בחקירה הוא הדרך שבה החשודים גייסו מבצעים להעברת הכספים. חלק ממבצעי העברות הכספים גויסו באמצעות מודעות בטלגרם שהבטיחו "רווח קל ומהיר" תמורת ביצוע העברות ומשיכות כספים. אותם גורמים שימשו, על פי החשד, כצינור להעברת הכספים בין החשודים, באמצעות העברות בנקאיות, משיכות קוד והעברות ביט נוספות.

יצוין כי חלק מהמבצעים פעלו מבלי לדעת כי מקור הכספים בעבירות הונאה, אך שימשו כחוליה חיונית במערך הלבנת ההון שהפעילו החשודים. שיטה זו, המוכרת גם מפרשיות הונאה קודמות, מקשה על רשויות האכיפה לעקוב אחר מסלול הכסף ולאתר את המבצעים האמיתיים.

מעצרים וכתב אישום

עם מעבר החקירה לשלב הגלוי, עצרו חוקרי היחידה שלושה חשודים תושבי המרכז. בתום מיצוי כלל פעולות החקירה, הוגש נגדם כתב אישום על ידי יחידות התביעות המשטרתית בלהב 433. החשודים צפויים לעמוד לדין בגין עבירות חמורות של הונאה, קבלת דבר במרמה והלבנת הון.

משטרת ישראל קוראת לציבור לגלות ערנות בעת ביצוע פעולות באפליקציות תשלום ולהימנע מאישור בקשות מבלי לוודא כי מדובר בקבלת כסף ולא בשליחתו. כאמור, במקרים דומים שנחשפו בעבר, כמו עוקץ הודעות המשפחה, הפגיעה בקשישים הייתה קשה במיוחד, ולכן חשוב להסביר לבני המשפחה המבוגרים את סכנות השימוש באפליקציות תשלום.

עדכונים נוספים יפורסמו בהמשך ההליכים המשפטיים.