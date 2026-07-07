אירוע חריג מאוד התרחש לפני זמן קצר (שלישי) באזור מעבר קלנדיה, כאשר צוות לוחמי ולוחמות מג"ב איו"ש הותקף באלימות קשה על ידי מספר חשודים שניסו לחדור דרך שער ביטחוני.

במהלך האירוע, הלוחמים נחנקו ונעשה ניסיון לחטוף את נשקם, מה שהוביל לביצוע ירי לעבר החשודים.

צוות מג"ב איו"ש היה ברכב בדרכו למשימה מבצעית כאשר הגיע לשער הסמוך למעבר קלנדיה, המיועד למעבר כוחות הביטחון בלבד. הצוות עבר את השער והמתין לסגירתו, כנהוג.

בשלב זה הגיע מכיוון שטחי יהודה ושומרון רכב אזרחי, שניסה להיכנס דרך השער לכיוון שטח מדינת ישראל. לוחמי מג"ב שהבחינו בנעשה וזיהו את הרכב, ניגשו לעברו וניסו לברר את זהותם של יושבי הרכב.

במהלך הבירור, מספר חשודים יצאו מהרכב ותקפו את הלוחמים באגרופים ובחניקות, תוך שניסו לחטוף את נשקם. התקיפה האלימה הפתיעה את הכוחות והעמידה אותם בסכנה ממשית.

במהלך התקיפה, אחת הלוחמות ביצעה ירי באוויר במטרה להרתיע את התוקפים, אולם גם לאחר מכן החשודים לא חדלו מתקיפת הלוחמים והמשיכו באלימותם.

במקביל, לוחם שזיהה את אחד החשודים חונק לוחם נוסף וחש סכנה ממשית לחייו ולחיי חבריו, ביצע ירי לעבר פלג גופם התחתון של שניים מהחשודים.

מיד לאחר האירוע, הלוחם שביצע את הירי העניק טיפול רפואי ראשוני לפצועים עד להגעת צוותי הרפואה.

בהמשך התברר כי שני החשודים שנפצעו מועסקים כמאבטחים, אולם לא היו מזוהים ככאלה בעת האירוע. השניים נפצעו באורח קל, על פי גורמי הרפואה, ופונו לקבלת טיפול רפואי. כמו כן, מספר לוחמי מג"ב נפצעו באורח קל כתוצאה מהתקיפה.