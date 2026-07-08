פרץ לבית כנסת בהוד השרון, ניפץ קופת צדקה, גנב - ונלכד

מראה מזעזע נגלה לעיני המתפללים בבית כנסת בהוד השרון בשבוע החולף: פורץ נכנס למקום, הסב נזק רב לרכוש, ולא היסס לפרוץ את קופת הצדקה ולגנוב את הכספים שיועדו לנזקקים. האירוע, שעורר זעם רב בקהילה המקומית, הגיע השבוע לקיצו עם הגשת כתב אישום נגד החשוד.

דיווח שהתקבל בתחנת המשטרה בכפר סבא הוביל להזנקת כוחות למקום בתוך זמן קצר. השוטרים, שפעלו בנחישות, הצליחו לאתר את החשוד – תושב כפר סבא בשנות ה-40 לחייו – בזמן אמת ולעצרו.

מעשה הפריצה והנזק הכבד

מחקירת המשטרה עלה כי החשוד לא הסתפק בפריצה למקום התפילה, אלא הותיר הרס רב בבית הכנסת בדרכו אל הכסף שנאסף בקופת הצדקה. הפורץ פעל בשעות הלילה, כאשר המקום היה ריק ממתפללים, וגרם נזק משמעותי לרכוש הציבורי.

כוחות המשטרה שהגיעו למקום לאחר קבלת הדיווח ביצעו סריקות מהירות באזור, ותוך זמן קצר הצליחו לזהות ולאתר את החשוד. המעצר בוצע בתוך שעות ספורות מרגע ביצוע המעשה, כאשר החשוד נתפס עדיין בסביבה הקרובה.

כתב אישום והחמרה בעבירות במקומות תפילה

בסיום הליך חקירה מהיר, הגישה יחידת התביעות המשטרתית במחוז מרכז כתב אישום נגד הפורץ. במשטרת ישראל הבהירו כי הם רואים בחומרה יתרה עבירות רכוש המבוצעות בבתי תפילה, בשל הפגיעה הכפולה: גם ברכוש וגם ברגשות הציבור ובמרקם החיים הקהילתי.

"נמשיך לפעול בנחישות למיצוי הדין עם כל מי שיעז לפגוע במקומות הקדושים ובציבור", מסרו במשטרה. גורמים בכוחות הביטחון הדגישו כי פריצות לבתי כנסת נחשבות לעבירות חמורות במיוחד, והמשטרה מקדישה משאבים רבים לטיפול בהן.

האירוע בהוד השרון מצטרף לשורה של מקרים דומים שהתרחשו בחודשים האחרונים ברחבי הארץ. רק לפני מספר שבועים דווח על פריצה לבית כנסת בבני ברק, שם נגנבו כלי כסף יקרי ערך מחדרו של אדמו"ר. גם באותו מקרה הצליחה המשטרה לאתר את הפורצים ולהשיב את הרכוש הגנוב.