אחרי הסרטון המזעזע: האימא שהתעללה באכזריות בבתה נעצרה

סרטון מחריד ומזעזע פורסם היום (שלישי) ברשתות החברתיות ובו נראית אימא, תושבת מזרח ירושלים, מתעללת בבתה הקטינה ופוגעת בה באכזריות בה.

בתיעוד נראית האישה מכה את הילדה ומושכת בשערותיהּ. במקביל לפרסום הסרטון כתבה האימא ברשת החברתית: "רחמים עלי ועל הבנות, יש לכם דקה ואתם חופשיים".

זמן קצר אחרי פרסום הסרטון, והפיכתו לויראלי, התקבל דיווח במשטרה על הסרטון. גם הטקסט של האם שהתווסף לסרטון הגביר את החשש המיידי לחיי הילדה ולשלומה.

שוטרי תחנת עוז במשטרת ישראל פתחו מיד עם קבלת הדיווח בחקירה מהירה והצליחו להתחקות אחר החשודה. כך מסרה המשטרה. היא נעצרה על ידם והועברה לחקירה בתחנת המשטרה.

החשודה, בשנות ה-20 לחייה תושבת מזרח ירושלים, כאמור נעצרה על ידי השוטרים והובאה לתחנת עוז לחקירה בחשד להתעללות בקטין וחקירת המקרה נמשכת.

"משטרת ישראל פועלת בנחישות לאתר במהירות כל חשוד הפוגע בקטין או בחסר ישע ותמצה עמו את הדין במטרה להבטיח את שלומם וביטחונם של קטינים וחסרי ישע אלה", נמסר מהמשטרה.