נהג בן 22 נעצר לאחר שתועד עוקף בפס לבן רצוף באמצע כביש, גורם לתאונה ונמלט. כך הודיעה היום (ראשון) המשטרה. רישיונו נפסל לחודשיים. צפו ברגעי העקיפה המסוכנת.

זה קרה לפני שבוע. ביום שני שעבר, בתאריך 20/10/25, ארעה תאונה על כביש 784 סמוך ליישוב שורשים בצפון - במהלכה נהג חצה קו לבן רצוף כפול באמצע הנסיעה, עלה למעשה על הנתיב הנגדי, גרם לתאונה והמשיך בנסיעתו. בעקבות סרטון שהופץ ברשתות חברתיות, משטרת ישראל פתחה בחקירה יזומה שכללה שימוש באמצעים טכנולוגים ועדויות. במהלכה הצליחו חוקרי המחוז הצפוני להתחקות אחר זהות נהג רכב הסקודה הפוגע ואחר מסלול נסיעתו.

הרכב שנתפס ( צילום: דוברות המשטרה )

אזיקים על רגלי החשוד ( צילום: דוברות המשטרה )

נהג הרכב הפוגע נעצר, תושב היישוב דיר אל אסד בן 22, והוא הובא לחקירה ביחידת הבוחנים של מרחב גליל. רכבו נתפס והושבת למשך 30 ימים. רישיון הנהיגה של הנהג נפסל למשך 60 ימים והוא צפוי לעמוד בפני הליך משפטי בעניינו.

"שוטרי המחוז הצפוני ימשיכו לפעול בנחישות כנגד עבירות בריונות מסכנות חיים למיצוי הדין עם פורעי החוק למען שמירה על ביטחון הציבור וכלל משתמשי הדרך", נמסר מהמשטרה.