מעצרו הוארך

בכביש בגין בירושלים: נהג נעצר אחרי שנסע 138 קמ"ש והתחזה לאחיו

המשטרה עצרה נהג, כבן 20, בחשד לנהיגה במהירות מופרזת, ללא רישיון נהיגה, תוך התחזות לאחר במטרה להונות את השוטרים | הנהג נעצר ומעצרו הוארך בבית המשפט (בארץ)

ארכיון (צילום: דוברות המשטרה)

במהלך סוף השבוע האחרון, בפעילות אכיפה יזומה של שוטרי יחידת התנועה של מחוז ירושלים בכביש בגין, הפעילו ה מכשיר (ממל"ז) לאכיפת מהירות.

במהלך ההפעלה, הבחין השוטר ברכב פרטי הנע במהירות גבוהה במיוחד ובאמצעות מכשיר ממל"ז, נמדדה מהירות של 138 קמ"ש.

עם עצירת הרכב ובדיקת הנהג, עלה חשד כי הנהג מסר פרטים שאינם תואמים את זהותו. בבירור נוסף נמצא כי מדובר בחשוד אשר מעולם לא הוציא רישיון נהיגה ובנוסף, התחזה לאחיו במטרה להטעות את השוטרים.

הנהג, תושב ירושלים בשנות ה- 20 לחייו, נעצר לחקירה על ידי השוטרים ובמהלך סוף השבוע, מעצרו הוארך בבית המשפט עד היום (9.11), לצורך המשך חקירה והעמדתו לדין.

במשטרת התנועה הדגישו כי "מדובר בעבירות חמורות המעידות על זלזול מוחלט בחוק ובחיי אדם. נהג שנוסע במהירות של כמעט 140 קמ"ש בכביש עירוני, ועוד מנסה להתחמק מאחריות באמצעות התחזות לאחר, מסכן את משתמשי הדר".

מהמשטרה נמסר: "משטרת ישראל תמשיך להפעיל אכיפה נחושה, ממוקדת ובלתי מתפשרת נגד נהגים המסכנים את הציבור, ותפעל למצות את הדין עם כל מי שבוחר להתל במערכת האכיפה ולעלות על ההגה ללא רישיון".

