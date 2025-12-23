תושב טבריה הסתכסך עם שכניו והצית להם את הפרגולה | תיעוד

לפני כשבועיים וחצי התקבל דיווח במוקד 100 של משטרת ישראל אודות פרגולה שעולה באש בבניין מגורים בעיר טבריה.

למקום הגיעו שוטרי המחוז הצפוני ולאחר פעולות כיבוי שבוצעו במקום על ידי כבאות והצלה, החלו השוטרים לחקור את נסיבות המקרה.

במסגרת החקירה הגיעו החוקרים לסרטון בו נראה הנאשם מבצע את הצתת הפרגולה כאשר תחילה ניסה להצית אותה בעזרת בדל סיגריה ומשלא הצליח, הביא עימו ניר טואלט, הדליק אותו וזרק אותו על הפרגולה.

עוד עלה, כי הרקע לאירוע הינו טענות של הנאשם לסכסוך הקיים לאחיו המתגורר בבניין עם דיירי הבית שהגיעו למקום להתגורר לפני מספר חודשים.

עם סיום שלב החקירה, הגישה פרקליטות מחוז צפון באמצעות עו"ד דזירה ברבארה כתב אישום עם בקשה למעצר הנאשם עד תום ההליכים בבית המשפט המחוזי בנוף הגליל - נצרת.