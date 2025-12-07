( צילום: דוברות המשטרה )

שוטרי תחנת לוד במשטרת ישראל, יחד עם לוחמי יס"מ שפלה, לוחמי מג"ב ויחידת הכלבנים במחוז מרכז - ניהלו הבוקר (ראשון) פעילות מבצעית סמויה וממוקדת כנגד ארגוני פשיעה במגזר הערבי.

במסגרת הפעילות ניהלו חיפוש במתחם מגורים בלוד, בו הצליחו לחשוף ולתפוס 3 לבנות חבלה צה"ליות, לבנת חבלה מיוחדת נוספת בת מספר קילוגרם - המיועדת "לפיצוץ רב עוצמה", 9 רימוני רסס ומחסניות של אקדחים. השוטרים עצרו לחקירה 4 חשודים בני משפחה תושבי המקום, שבביתם נתפס האמל"ח, ובכוונת היחידה להביאם בהמשך לדיון בבית משפט בבקשה להאריך את מעצרם. כך מסרה המשטרה.

( צילום: דוברות המשטרה )

מודבר במצבור גדול. חלק ממטעני החבלה היו מוכנים להפעלה. עוד דווח כי ככל הנראה חלק מהפריטים זלגו מצה"ל באופן חמור ומסוכן לבטחון הציבור.

ממ"ז מרכז ניצב יאיר חצרוני הדגיש כי משמעות החשיפה והתפיסה היום ע"י שוטרי תחנת לוד ולוחמי מג"ב, של עשרות פריטי אמל"ח בלב שכונת מגורים, היא הצלת חיים וסיכול פיגועים פליליים חמורים רבים וכעת המיקוד בקידום החקירה עד הבאתם לדין וכליאתם של כלל החשודים לשנים רבות, למען שלום הציבור ובטחונו.