כיכר השבת
זלג מצה"ל?

"מיועץ לפיצוץ רב עוצמה": הפריטים המסוכנים שנתפסו במתחם המגורים

שוטרי מחוז מרכז סיכלו בפעילות מבצעית בלוד פיגועים פליליים רבים, כאשר חשפו מצבור גדול של 4 לבנות חבלה צבאיים, מטעני חבלה מוכנים להפעלה ותשעה רימוני רסס שזלגו מצה"ל, באופן חמור ומסוכן לבטחון הציבור (בארץ)

(צילום: דוברות המשטרה)

שוטרי תחנת לוד ב, יחד עם לוחמי יס"מ שפלה, לוחמי מג"ב ויחידת הכלבנים במחוז מרכז - ניהלו הבוקר (ראשון) פעילות מבצעית סמויה וממוקדת כנגד ארגוני פשיעה במגזר הערבי.

במסגרת הפעילות ניהלו חיפוש במתחם מגורים בלוד, בו הצליחו לחשוף ולתפוס 3 לבנות חבלה צה"ליות, לבנת חבלה מיוחדת נוספת בת מספר קילוגרם - המיועדת "לפיצוץ רב עוצמה", 9 רימוני רסס ומחסניות של אקדחים.

השוטרים עצרו לחקירה 4 חשודים בני משפחה תושבי המקום, שבביתם נתפס האמל"ח, ובכוונת היחידה להביאם בהמשך לדיון בבית משפט בבקשה להאריך את מעצרם. כך מסרה המשטרה.

(צילום: דוברות המשטרה)

מודבר במצבור גדול. חלק ממטעני החבלה היו מוכנים להפעלה. עוד דווח כי ככל הנראה חלק מהפריטים זלגו מצה"ל באופן חמור ומסוכן לבטחון הציבור.

ממ"ז מרכז ניצב יאיר חצרוני הדגיש כי משמעות החשיפה והתפיסה היום ע"י שוטרי תחנת לוד ולוחמי מג"ב, של עשרות פריטי אמל"ח בלב שכונת מגורים, היא הצלת חיים וסיכול פיגועים פליליים חמורים רבים וכעת המיקוד בקידום החקירה עד הבאתם לדין וכליאתם של כלל החשודים לשנים רבות, למען שלום הציבור ובטחונו.

האם הכתבה עניינה אותך?

כן (100%)

לא (0%)

תוכן שאסור לפספס:

0 תגובות

אין לשלוח תגובות הכוללות דברי הסתה, לשון הרע ותוכן החורג מגבול הטעם הטוב.

אולי גם יעניין אותך:

עוד במשטרה :

כיכר השבת
RSSFacebookפייסבוקXXפנו אלינו

חדשות ואקטואליה

חדשות
חרדים
ברנז´ה

תוכניות

VOD
פודקאסטים

מיוחדים

תפילות
דעות
יהדות
משפחה

פנאי

בית וסטייל
אוכל ומתכונים
תיירות
מוזיקה
רכב ותחבורה
דיגיטל

מאמרים

מגזינים
מאמע

בריאות וכלכלה

צרכנות
בריאות
כלכלה
כיכר העיר

כל הזכויות שמורות לכיכר השבת בע״מ

מדיניות פרטיותתנאי שימושנגישות אתר