במסגרת מאבק מתמשך בעבירות תנועה מסכנות חיים והגברת המשילות בצירי התנועה, ביצעו שוטרי מרחב גלעד במחוז ש"י השבוע פעילות אכיפה נחושה וממוקדת. במהלך הפעילות נרשמו 200 דוחות תנועה, נפסלו רישיונות נהיגה של 14 נהגים והושבתו 22 כלי רכב.

כחלק מהמבצע, נעשה שימוש במצלמה טקטית לאיתור עבירות חמורות. 45 דוחות מתוך סך הדוחות נרשמו באמצעות הטכנולוגיה המתקדמת, בגין עבירות כגון אי ציות לרמזור אדום, עקיפות מסוכנות וסטייה מנתיב שלא כחוק.

במסגרת האכיפה המשמעותית נגד פסולי נהיגה ונהגים שאינם מורשים, נתפסו שני נהגים פסולים שנגדם החל הליך דין תעבורתי והם נכלאו. בנוסף, נתפס נהג פלסטיני שלא הוציא רישיון נהיגה מעולם.

במקרה יוצא דופן, נתפס רכב להובלת רכבים (גרר) שהוביל ארבעה כלי רכב האסורים לשימוש - 'משטובות'. רכב הגרר הושבת מנהלית למשך 90 ימים, צעד שנועד למנוע המשך פעילות בלתי חוקית זו.

כמו כן, בפעילות משותפת עם משרד התחבורה, נבדקו עשרות כלי רכב לאיתור ליקויים בטיחותיים. מתוך הרכבים שנבדקו, הורדו מהכביש שמונה רכבים בשל ליקויים המהווים סיכון לבטיחות הנהגים ומשתמשי הדרך.

דוברות המשטרה הדגישה כי "משטרת ישראל תמשיך לפעול בנחישות וללא פשרות נגד עבירות המסכנות חיי אדם, במטרה לשמור על ביטחון משתמשי הדרך ולצמצם את הקטל בכבישים".