המפגינים הניפו את תמונות "העיתונאים" שחוסלו בעזה, 5 עצורים

קומץ מפגינים הפגין הערב (חמישי) בחיפה, נגד המלחמה בעזה. בקרב המפגינים היו מי שהניפו את תמונותיהם של "העיתונאים" שחוסלו בעזה לאחרונה בידי צה"ל. שישה מפגינים נעצרו.

המשטרה מסרה הערב כי 6 המפגינים, אותם כינתה "מפרי סדר", נעצרו לאחר שלא נשמעו להנחיות השוטרים, שכרזו להם מספר פעמים לאחר שהניפו שלטים וקראו קריאות בגנות ישראל ופעולותיה במלחמה בעזה אשר עלולות להפר את שלום הציבור.

זה קרה ברחוב בן גוריון בחיפה. "משטרת ישראל רואה בזכות המחאה כאבן יסוד במדינה דמוקרטית ומאפשרת מחאות כל עוד הן מתקיימות במסגרת החוק, יחד עם זאת המשטרה לא תאפשר הפרות סדר מכל סוג או פגיעה בחופש התנועה וכל התנהגות העלולה לסכן את שלומו של הציבור", נמסר מהמשטרה.

מוקדם יותר הערב הודיעה המשטרה על מעצר 5 מפרי סדר נוספים, שגרמו נזק במהלך מחאה בלתי חוקית בהוד השרון.

בכיכר השבת דווח הערב כי קבוצת פעילי שמאל קיצוניים מתנועת "עומדים ביחד" וחיילי מילואים מארגון "חיילים למען החטופים" הגיעו למחות מול ביתו של הרמטכ"ל רב-אלוף אייל זמיר - ושפכו מולו צבע אדום במחאה על המבצע הקרב לכיבוש העיר עזה. חמישה מהם נעצרו על ידי המשטרה.

ח"כ בני גנץ גינה את המעשה וכתב: "הרמטכ״ל מוביל את צה״ל במסירות ובאחריות - פגיעה בו ובמשפחתו היא פגיעה בלוחמי צה״ל כולם, בחיילים שלנו ובחוסן הלאומי. ריסוס ביתו בצבע אדום זו לא מחאה ולא ביקורת - זה פשוט טירוף. אני מגנה בתוקף את המעשה וקורא לרשויות אכיפת החוק לתפוס את האשמים ולהעמידם לדין".

ראש האופוזיציה יאיר לפיד כתב: "מגנה בחריפות את המפגינים מול ביתו של הרמטכ״ל אייל זמיר, מדובר בקומץ קיצונים רדיקלים. אנחנו עומדים מאחורי צה״ל, מפקדיו ולוחמיו".