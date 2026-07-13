מבצע המעצרים של המשטרה - צילום: דוברות המשטרה מבצע המעצרים של המשטרה | צילום: צילום: דוברות המשטרה 10 10 0:00 / 1:03

בתום הפעלה סמויה ממושכת שנמשכה למעלה משנה, פשטו הבוקר (שני) מאות שוטרים, לוחמי מג"ב ויחידות מיוחדות על עשרות יעדים ברחבי הארץ ועצרו עשרות חשודים בסחר באמצעי לחימה בלתי חוקיים ובסמים מסוכנים. מדובר במבצע חסר תקדים שבמרכזו עמד סוכן סמוי מהחברה הבדואית, הראשון מסוגו בלהב 433, שזכה לכינוי "הנווד".

הפעילות המבצעית, שבוצעה על ידי יחידת אתג"ר בלהב 433 ומחלק מפעילי הסוכנים באח"מ להב 433, התמקדה ביעדי פשיעה מרכזיים ברהט, תל שבע, ביר הדאג', ערד, דימונה, אילת ומזרח ירושלים. במהלך הפשיטות נעצרו עשרות חשודים, ביניהם 20 יעדי פשיעה מרכזיים שסחרו בנשק ובסמים.

רפ"ק אור רובין זלאיט, רמ"ח חקירות יחידת אתגר, על המבצע המיוחד - צילום: דוברות המשטרה רפ"ק אור רובין זלאיט, רמ"ח חקירות יחידת אתגר, על המבצע המיוחד | צילום: צילום: דוברות המשטרה 10 10 0:00 / 1:03

הסוכן הבדואי הראשון בלהב 433 מבצע גדול יצא לדרך: מאות שוטרים עוצרים בשעה זו עשרות חשודים קובי רוזן | 07:41 לראשונה בתולדות להב 433 הופעל סוכן סמוי מתוך החברה הבדואית, צעד חסר תקדים שנועד לחדור לעומק רשתות הפשע הפועלות בקרב האוכלוסייה הבדואית. הסוכן, שכונה "הנווד", פעל במשך תקופה ארוכה בקרב גורמים עברייניים והצליח להפליל עשרות חשודים, בהם יעדי פשיעה מרכזיים שהיו בטוחים כי הם פועלים מתחת לרדאר. במהלך הפעלתו הממושכת, ביצע הסוכן עשרות עסקאות אמל"ח וסמים, במסגרתן רכש כלי נשק בלתי חוקיים מסוגים שונים. בין הפריטים שנרכשו: 4 רובי M16, עשרות אקדחים מסוגים שונים, וכחצי קילוגרם קוקאין. כל עסקה תועדה בקפידה ושימשה ראיה מפלילה נגד הסוחרים.

מבצע המעצרים של המשטרה ( צילום: דוברות המשטרה )

מבצע המעצרים של המשטרה ( צילום: דוברות המשטרה )

פעילות ממוקדת במרחבים רגישים

הפעילות הייחודית של "הנווד" אפשרה למשטרה לחדור גם למרחבים שבהם סוחרי האמל"ח סברו כי הם פועלים בביטחון מלא. הסוכן הצליח לחדור לעומק הפעילות העבריינית, לתעד עסקאות ולהפליל את המעורבים, תוך שהוא פועל בזהות עבריינית שאולה שלא עוררה חשד.

כידוע, הפעלת סוכנים סמויים מהווה כלי מרכזי במאבק המשטרה בפשיעה המאורגנת. בפרשייה זו, הסוכן הבדואי הצליח לנצל את היכרותו עם הסביבה והתרבות המקומית כדי לזכות באמון הסוחרים ולתעד את פעילותם הפלילית.

מבצע המעצרים של המשטרה ( צילום: דוברות המשטרה )

מבצע המעצרים של המשטרה ( צילום: דוברות המשטרה )

מבצע ענק של מאות שוטרים

עם המעבר לחקירה הגלויה, פשטו הבוקר מאות שוטרים, לוחמי מג"ב ולוחמי יחידות מיוחדות על עשרות יעדים ברחבי הארץ. בפעילות השתתפו שוטרי ולוחמי יחידת אתג"ר, לוחמי יחידת הגדעונים 33 בלהב 433, לוחמי הימ"מ - היחידה הלאומית ללוחמה בטרור של מג"ב, לוחמי מג"ב ובהם לוחמי יחידות המסתערבים של מג"ב ירושלים, דרום והחטיבה הטקטית.

בנוסף השתתפו בפעילות חטיבות המשמר הלאומי של מג"ב, החטיבה לבט"פ, לוחמי מתפ"א, ושוטרי מחוזות ירושלים ודרום. מדובר באחת ההפעלות המורכבות שבוצעו בשנים האחרונות, אשר כללה פעילות סמויה ממושכת, תחבולה ואומץ מבצעיים, איסוף ראיות ותיעוד עסקאות אמל"ח וסמים בהיקפים משמעותיים.

"אין מקום שבו עבריינים יכולים להרגיש חסינים"

מפכ"ל המשטרה, רב ניצב דני לוי, מסר כי "פרשיית 'הנווד' ממחישה פעם נוספת כי אין מקום שבו עבריינים יכולים להרגיש חסינים מפני ידה הארוכה של משטרת ישראל. הפעלת הסוכן, לצד פעילותם המקצועית של חוקרי ולוחמי להב 433 והיחידות השותפות, הובילה לחשיפת עשרות חשודים ולסיכול עסקאות אמל"ח וסמים שעלולות היו לגבות חיי אדם. נמשיך לפעול בעוצמה, בגלוי ובסמוי, נגד מחוללי הפשיעה והאלימות בכל מקום שבו הם פועלים".

ראש להב 433, ניצב מני בנימין, הבהיר כי "חשיפת פרשיית 'הנווד' היא תוצאה של פעילות מודיעינית, חקירתית ומבצעית מורכבת שנוהלה לאורך זמן על ידי יחידת אתג"ר ומחלק מפעילי הסוכנים באח"מ להב 433. הפעלת הסוכן בלב גורמי הפשיעה אפשרה לנו לאסוף ראיות משמעותיות, לחשוף תשתית עבריינית רחבת היקף ולהנחית מכה משמעותית על סוחרי אמל"ח וסמים שפעלו ברחבי הארץ. להב 433 תמשיך לפעול בנחישות, ביצירתיות ובכל האמצעים העומדים לרשותה נגד גורמי הפשיעה המסכנים את ביטחון הציבור".

החשודים יובאו במהלך היום לבית משפט השלום בראשון לציון, בבקשות המשטרה להאריך את מעצרם.