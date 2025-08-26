היחידה המרכזית במחוז ירושלים ניהלה לאחרונה חקירה בעקבות שני מקרים של הצתת חורש והשלכת זיקוקים לפני כחודש סמוך לבית חולים בעיר - על רקע לאומני. למרבה המזל, לא היו נפגעים אך נגרם נזק במקום. הפרטים פורסמו היום (שלישי) בידי המשטרה.

אחרי המקרים הגיעו למקום שוטרי מחוז ירושלים, לוחמי מג"ב ירושלים וזיהוי הפלילי של מחוז ירושלים, והחלו בסריקות ובפעולות חקירה ראשוניות. בעקבות המקרה, נפתחה כאמור חקירה ביחידה המרכזית במחוז ירושלים.

במהלך החקירה, בוצעו פעולות מגוונות על ידי צוות החקירה לאיתורם של המפגעים. במסגרת החקירה, חשפו חוקרי הימ"ר את זהותם של 5 מפגעים צעירים, בגילים 15-20, המעורבים במעשים, כאשר אחד המפגעים עובד תחזוקה בבית החולים ומפגע נוסף עבד אף הוא במקום.

במהלך החודש האחרון עצרו בלשי ימ"ר ירושלים יחד עם לוחמי מג"ב ירושלים את החשודים, תושבי עיסאוויה שבמזרח ירושלים. לאחר מעצרם החשודים הועברו לחקירה במשרדי הימ"ר.

מהחקירה עלה, כי מדובר במפגעים צעירים שפעלו בשיטתיות תוך הכנת מספר בקבוקי תבערה עם חומר דליק מבעוד מועד. באמצעותם הציתו שדה הסמוך לבית חולים, וסיכנו בכך את משתמשי הדרך ואת בית החולים. כאמור, החמישה נעצרו לחקירה על ידי בלשי הימ"ר.

אחד מהחשודים, עובד התחזוקה בבית החולים, אמר: "רציתי שמדינת ישראל תפסיד כסף ושישלמו על הנזק שנגרם"

במהלך ימי חקירתם ולבקשת חוקרי המשטרה, הוארך מעצרם של החשודים בבית המשפט מעת לעת לטובת מיצוי כלל פעולות החקירה הנדרשות בעניינם, ובתום חקירתם וגיבוש תשתית ראייתית, צפוי נגדם כתב אישום על ידי פרקליטות מחוז ירושלים.

"שוטרי מחוז ירושלים ולוחמי מג"ב הפועלים בירושלים ימשיכו להיאבק במפגעים ובפעילי טרור באשר הם ויפעלו בכל הכלים והאמצעים שברשותם למיצוי הדין עמם", נמסר מהמשטרה.