במסגרת ההיערכות המבצעית המוגברת לקראת אירועי ט' באב בירושלים, עצרו הבוקר (ראשון) לוחמי מג"ב ירושלים 15 שוהים בלתי חוקיים שאותרו באוטובוס ברחבי העיר. הפעילות מהווה חלק ממאמץ ממוקד לסיכול חדירת שוהים בלתי חוקיים לעיר הבירה בימים אלו.

על פי הנמסר מדוברות המשטרה, לוחמי יחידת מתיל"ן במג"ב ירושלים ביצעו סריקות ממוקדות ברחבי העיר, במהלכן אותר אוטובוס שעורר את חשדם. בבדיקה שערכו הכוחות ברכב, התגלו 15 חשודים שנסעו בו. בדיקת זהותם המעמיקה העלתה כי מדובר בתושבי יהודה ושומרון השוהים במדינת ישראל בניגוד לחוק וללא אישורי שהייה תקפים.

15 השוהים הבלתי חוקיים הועברו להמשך טיפול במשטרה. המעצר מצטרף לשרשרת פעילויות אכיפה נרחבות שמבצעות יחידות משמר הגבול ברחבי הארץ בימים אלו, במטרה למנוע חדירה של שוהים בלתי חוקיים לתחומי המדינה ולסכל פעילות של מסיעים ומעסיקים המסייעים להם.

כ-380 מעצרים בשבוע האחרון

הפעילות בירושלים מתבצעת על רקע נתונים של פעילות האכיפה הארצית. במהלך השבוע האחרון בלבד עצרו לוחמי משמר הגבול ברחבי הארץ כ-380 שוהים בלתי חוקיים וכ-50 חשודים שסייעו להם בהסעה, הלנה או העסקה. הנתונים משקפים את ריכוז המאמץ המבצעי שמנהלות יחידות מג"ב בהנחיית מפקד משמר הגבול, ניצב בריק יצחק.

בשבועות האחרונים תועדו מקרים דרמטיים של פשיטות על אתרי בנייה בהם אותרו שוהים בלתי חוקיים, לצד מבצעים נרחבים לפירוק רשתות הברחה שפעלו בשיטתיות להסעת פלסטינים ללא אישורים. במקרים רבים נעשה שימוש בשיטות הסתרה מתוחכמות, כגון הסלקה בתאי מטען, בדפנות כפולות של משאיות ובמחבואים שנבנו במיוחד ברכבים.

אכיפה נמשכת בנחישות

מדוברות המשטרה הודיעו כי לוחמי משמר הגבול ימשיכו לפעול בנחישות לסיכול חדירת שוהים בלתי חוקיים, לאיתורם ולמעצרם, לצד אכיפה נגד כל מי שמסייע להם בהסעה, הלנה והעסקה. הפעילות מתבצעת כחלק מהמאמץ המתמשך לשמירה על ביטחון הציבור, במיוחד בתקופות רגישות כמו אירועי ט' באב בירושלים.

ההיערכות המבצעית המוגברת בירושלים כוללת פריסה מוגברת של כוחות משטרה ומג"ב ברחבי העיר, בדגש על צירי תנועה מרכזיים ומעברים. הכוחות ממשיכים לבצע בדיקות ממוקדות של רכבים חשודים ולפעול על בסיס מידע מודיעיני לאיתור שוהים בלתי חוקיים.