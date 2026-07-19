כיכר השבת
ללא אישורים נדרשים

15 שב"חים נתפסו באוטובוס בירושלים: המשטרה מגבירה אכיפה לקראת ט' באב

לוחמי מג"ב ירושלים עצרו 15 תושבי יו"ש ללא אישורי שהייה • הפעילות מתבצעת במסגרת ההיערכות המבצעית לקראת אירועי ט' באב | במהלך השבוע האחרון נעצרו כ-380 שוהים בלתי חוקיים (משטרה)

השב"חים שנתפסו (צילום: דוברות המשטרה)

במסגרת ההיערכות המבצעית המוגברת לקראת אירועי ט' באב בירושלים, עצרו הבוקר (ראשון) לוחמי מג"ב ירושלים 15 שוהים בלתי חוקיים שאותרו באוטובוס ברחבי העיר. הפעילות מהווה חלק ממאמץ ממוקד לסיכול חדירת שוהים בלתי חוקיים ל בימים אלו.

על פי הנמסר מדוברות המשטרה, לוחמי יחידת מתיל"ן במג"ב ירושלים ביצעו סריקות ממוקדות ברחבי העיר, במהלכן אותר אוטובוס שעורר את חשדם. בבדיקה שערכו הכוחות ברכב, התגלו 15 חשודים שנסעו בו. בדיקת זהותם המעמיקה העלתה כי מדובר בתושבי יהודה ושומרון השוהים במדינת ישראל בניגוד לחוק וללא אישורי שהייה תקפים.

15 השוהים הבלתי חוקיים הועברו להמשך טיפול במשטרה. המעצר מצטרף לשרשרת פעילויות אכיפה נרחבות שמבצעות יחידות משמר הגבול ברחבי הארץ בימים אלו, במטרה למנוע חדירה של שוהים בלתי חוקיים לתחומי המדינה ולסכל פעילות של מסיעים ומעסיקים המסייעים להם.

כ-380 מעצרים בשבוע האחרון

הפעילות בירושלים מתבצעת על רקע נתונים של פעילות האכיפה הארצית. במהלך השבוע האחרון בלבד עצרו לוחמי משמר הגבול ברחבי הארץ כ-380 שוהים בלתי חוקיים וכ-50 חשודים שסייעו להם בהסעה, הלנה או העסקה. הנתונים משקפים את ריכוז המאמץ המבצעי שמנהלות יחידות מג"ב בהנחיית מפקד משמר הגבול, ניצב בריק יצחק.

בשבועות האחרונים תועדו מקרים דרמטיים של פשיטות על אתרי בנייה בהם אותרו שוהים בלתי חוקיים, לצד מבצעים נרחבים לפירוק רשתות הברחה שפעלו בשיטתיות להסעת פלסטינים ללא אישורים. במקרים רבים נעשה שימוש בשיטות הסתרה מתוחכמות, כגון הסלקה בתאי מטען, בדפנות כפולות של משאיות ובמחבואים שנבנו במיוחד ברכבים.

אכיפה נמשכת בנחישות

מדוברות המשטרה הודיעו כי לוחמי משמר הגבול ימשיכו לפעול בנחישות לסיכול חדירת שוהים בלתי חוקיים, לאיתורם ולמעצרם, לצד אכיפה נגד כל מי שמסייע להם בהסעה, הלנה והעסקה. הפעילות מתבצעת כחלק מהמאמץ המתמשך לשמירה על ביטחון הציבור, במיוחד בתקופות רגישות כמו אירועי ט' באב בירושלים.

ההיערכות המבצעית המוגברת בירושלים כוללת פריסה מוגברת של כוחות משטרה ומג"ב ברחבי העיר, בדגש על צירי תנועה מרכזיים ומעברים. הכוחות ממשיכים לבצע בדיקות ממוקדות של רכבים חשודים ולפעול על בסיס מידע מודיעיני לאיתור שוהים בלתי חוקיים.

ירושליםתשעה באבשב"חיםצום תשעה באבט' באבשב"חשוהה בלתי חוקיהברחת שב"חיםהעסקת שב"חים

האם הכתבה עניינה אותך?

כן (100%)

לא (0%)

סמנו אותנו כמקור מועדף בגוגל
עקבו אחרינו ב -Google News

תוכן שאסור לפספס:

0 תגובות

אין לשלוח תגובות הכוללות דברי הסתה, לשון הרע ותוכן החורג מגבול הטעם הטוב.

אולי גם יעניין אותך:

עוד במשטרה :

כיכר השבת
RSSFacebookפייסבוקXXפנו אלינו

חדשות ואקטואליה

חדשות
חרדים
ברנז´ה

תוכניות

VOD
פודקאסטים

מיוחדים

תפילות
דעות
יהדות
משפחה

פנאי

בית וסטייל
אוכל ומתכונים
תיירות
מוזיקה
רכב ותחבורה
דיגיטל

מאמרים

מגזינים
מאמע

בריאות וכלכלה

צרכנות
בריאות
כלכלה
כיכר העיר

כל הזכויות שמורות לכיכר השבת בע״מ

מדיניות פרטיותתנאי שימושנגישות אתר