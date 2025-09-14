כיכר השבת
ימים לאחר הפיגוע הרצחני

לוחמי יס"מ עצרו שב"חים מהשטחים בבני ברק, הממ"ז חתם על צו סגירה

מפקד מחוז תל אביב, ניצב חיים סרגרוף, חתם על צו סגירה לאתר בנייה בבני ברק, לאחר שנעצרו בו ארבעה שוהים בלתי חוקיים שהועסקו במקום (בארץ)

צו הסגירה למקום (צילום: דוברות המשטרה)

במסגרת האכיפה המשטרתית הממוקדת נגד עבירות העסקה, הסעה והלנת שוהים בלתי חוקיים, שוטרי תחנת - רמת גן מבצעים פעילות מוגברת בעסקים ואתרי בנייה, בהם קיים חשש להימצאות שוהים בלתי חוקיים, במטרה לחזק את בטחונו ושלומו של הציבור.

בסוף השבוע שעבר, לוחמי יס"מ מחוז ת"א ושוטרי ופקחי יחידת שיטור עירוני בני ברק איתרו באתר הבנייה ברח' הפלמ"ח בבני ברק ארבעה שוהים בלתי חוקיים, תושבי שטחים, ללא אישורי שהייה, שהועסקו במקום.

בעקבות החקירה פעלו שוטרי הרישוי לסגירת העסק ומפקד מחוז תל אביב, ניצב חיים סרגרוף, חתם על צו סגירה מנהלי למשך 30 ימים.

ב ציינו כי השב"חים נעצרו והמעסיקים נחקרו באזהרה. כמו כן, החקירה בעניין המעסיקים נמשכת.

