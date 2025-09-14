במסגרת האכיפה המשטרתית הממוקדת נגד עבירות העסקה, הסעה והלנת שוהים בלתי חוקיים, שוטרי תחנת בני ברק - רמת גן מבצעים פעילות מוגברת בעסקים ואתרי בנייה, בהם קיים חשש להימצאות שוהים בלתי חוקיים, במטרה לחזק את בטחונו ושלומו של הציבור.
בסוף השבוע שעבר, לוחמי יס"מ מחוז ת"א ושוטרי ופקחי יחידת שיטור עירוני בני ברק איתרו באתר הבנייה ברח' הפלמ"ח בבני ברק ארבעה שוהים בלתי חוקיים, תושבי שטחים, ללא אישורי שהייה, שהועסקו במקום.
בעקבות החקירה פעלו שוטרי הרישוי לסגירת העסק ומפקד מחוז תל אביב, ניצב חיים סרגרוף, חתם על צו סגירה מנהלי למשך 30 ימים.
במשטרה ציינו כי השב"חים נעצרו והמעסיקים נחקרו באזהרה. כמו כן, החקירה בעניין המעסיקים נמשכת.
