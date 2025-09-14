צו הסגירה למקום ( צילום: דוברות המשטרה )

במסגרת האכיפה המשטרתית הממוקדת נגד עבירות העסקה, הסעה והלנת שוהים בלתי חוקיים, שוטרי תחנת בני ברק - רמת גן מבצעים פעילות מוגברת בעסקים ואתרי בנייה, בהם קיים חשש להימצאות שוהים בלתי חוקיים, במטרה לחזק את בטחונו ושלומו של הציבור.