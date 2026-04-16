פעילות מהירה והתקפית של שוטרי מרחב יהודה ממחוז ש"י במהלך הלילה (חמישי), הובילה למעצרם של שלושה חשודים תושבי הפזורה הבדואית בדרום, זמן קצר לאחר שעל פי החשד גנבו רכב מקניון בבאר שבע ונמלטו עמו לתוך תחומי יהודה ושומרון.

מעט לאחר השעה 21:30 התקבל דיווח למחוז הדרומי של המשטרה על רכב שכפי הנראה נגנב, ובעקבות כך בוצעו מגוון פעילויות בניסיון לאתרו. מאוחר יותר התקבלה אינדיקציה כי הרכב הגנוב נכנס אל תוך תחומי איו"ש, ושוטרי מרחב יהודה החלו בפעולות מהירות לאיתורו.

פריצת חסימה ומרדף רגלי

הכוחות נערכו תוך חסימת ציר ההימלטות בצומת אפרת דרום, והרכב החשוד שהגיע לכיוונם פרץ את החסימה בנהיגה פרועה. מרחק קצר לאחר מכן, הרכב נעצר ומתוכו פרקו שלושה חשודים שהחלו במנוסה רגלית.

סגירה היקפית ותגובה נחושה של שוטרי תחנת עציון ולוחמי זרוע מבצעית יס"מ יחידת 'חץ יהודה' בסיוע לוחמי צה"ל, תוך סיוע יחידת רחפני בית"ר עילית, הצליחו הכוחות לסגור על החשודים והם נעצרו. כידוע, מרדפים אחר גנבי רכבים הפכו לשגרה בשטחי יהודה ושומרון בחודשים האחרונים.

השלושה - שני בגירים וקטין תושבי הפזורה תל שבע שבדרום - הועברו לאחר מעצרם להמשך חקירה במחוז הדרומי של המשטרה, והרכב הגנוב שנתפס יימסר בהמשך לאחר מיצוי בדיקתו על ידי שוטרי הזיהוי הפלילי של מחוז ש"י.

רכב נוסף אותר בדאהרייה

סיכול זה מצטרף לאיתור רכב גנוב נוסף גם כן הלילה בגזרת חברון. הודות לפעילות איסוף והכוונה מודיעינית של רכז תחנת חברון ממרחב יהודה, נערכה פעילות אופרטיבית על ידי בלשי תחנת המשטרה יחד עם לוחמי חטיבת יהודה של צה"ל בעיירה הפלסטינית דאהרייה.

במהלך פעילות מוכוונת וממוקדת זו, אותר רכב חדש שנגנב לפני קצת למעלה משבוע ימים מאזור לכיש. הרכב נתפס על ידי הכוחות והועבר לטובת המשך מיצוי פעולות החקירה במשטרה. יצוין כי בשבועות האחרונים נרשמת עלייה ניכרת בגניבות רכבים ברחבי הארץ.