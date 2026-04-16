כיכר השבת
גנבו מהקניון בבאר שבע

דרמה לילית עם הבדואים: גנבו רכב, פרצו מחסומים, ולבסוף - כך הם נתפסו

פעילות מהירה של שוטרי מרחב יהודה הובילה למעצר שלושה חשודים מתל שבע • הרכב הגנוב נתפס לאחר מרדף ופריצת חסימה | בנוסף: רכב נוסף אותר בדאהרייה (משטרה)

2תגובות
החשודים עם הרכב (צילום: דוברות המשטרה)

פעילות מהירה והתקפית של שוטרי מרחב יהודה ממחוז ש"י במהלך הלילה (חמישי), הובילה למעצרם של שלושה חשודים תושבי הפזורה הבדואית בדרום, זמן קצר לאחר שעל פי החשד גנבו רכב מקניון בבאר שבע ונמלטו עמו לתוך תחומי יהודה ושומרון.

מעט לאחר השעה 21:30 התקבל דיווח למחוז הדרומי של על רכב שכפי הנראה נגנב, ובעקבות כך בוצעו מגוון פעילויות בניסיון לאתרו. מאוחר יותר התקבלה אינדיקציה כי הרכב הגנוב נכנס אל תוך תחומי איו"ש, ושוטרי מרחב יהודה החלו בפעולות מהירות לאיתורו.

פריצת חסימה ומרדף רגלי

הכוחות נערכו תוך חסימת ציר ההימלטות בצומת אפרת דרום, והרכב החשוד שהגיע לכיוונם פרץ את החסימה בנהיגה פרועה. מרחק קצר לאחר מכן, הרכב נעצר ומתוכו פרקו שלושה חשודים שהחלו במנוסה רגלית.

סגירה היקפית ותגובה נחושה של שוטרי תחנת עציון ולוחמי זרוע מבצעית יס"מ יחידת 'חץ יהודה' בסיוע לוחמי צה"ל, תוך סיוע יחידת רחפני בית"ר עילית, הצליחו הכוחות לסגור על החשודים והם נעצרו. כידוע, מרדפים אחר גנבי רכבים הפכו לשגרה בשטחי יהודה ושומרון בחודשים האחרונים.

השלושה - שני בגירים וקטין תושבי הפזורה תל שבע שבדרום - הועברו לאחר מעצרם להמשך חקירה במחוז הדרומי של המשטרה, והרכב הגנוב שנתפס יימסר בהמשך לאחר מיצוי בדיקתו על ידי שוטרי הזיהוי הפלילי של מחוז ש"י.

רכב נוסף אותר בדאהרייה

סיכול זה מצטרף לאיתור רכב גנוב נוסף גם כן הלילה בגזרת חברון. הודות לפעילות איסוף והכוונה מודיעינית של רכז תחנת חברון ממרחב יהודה, נערכה פעילות אופרטיבית על ידי בלשי תחנת המשטרה יחד עם לוחמי חטיבת יהודה של צה"ל בעיירה הפלסטינית דאהרייה.

במהלך פעילות מוכוונת וממוקדת זו, אותר רכב חדש שנגנב לפני קצת למעלה משבוע ימים מאזור לכיש. הרכב נתפס על ידי הכוחות והועבר לטובת המשך מיצוי פעולות החקירה במשטרה. יצוין כי בשבועות האחרונים נרשמת עלייה ניכרת בגניבות רכבים ברחבי הארץ.

תפיסת אמל"ח (צילום: דוברות המשטרה)

שוטרי מחוז ש"י בסיוע כוחות נוספים, ימשיכו לפעול למיגור עבירות פליליות וביטחוניות כל העת להגברת הביטחון בגזרתם ולמיגור עבירות הרכוש לסוגיהן, ובפרט תוך סיוע לכלל מחוזות משטרת ישראל לסיכול ומעצר חשודים המבצעים זאת באזורי הארץ השונים ונמלטים לאחר מכן לתחומי איו"ש, מתוך תקווה ששם ימצאו מקלט למעשים אלו הפוגעים ברכוש וביטחון הציבור.

האם הכתבה עניינה אותך?

כן (100%)

לא (0%)

הצטרפו עכשיו לקבוצת העידכונים של כיכר השבת

עקבו אחרינו ב -Google News

תוכן שאסור לפספס:

0 תגובות

אין לשלוח תגובות הכוללות דברי הסתה, לשון הרע ותוכן החורג מגבול הטעם הטוב.

2
כולנו משלמים עח הגניבות האלו בביטוח.
בן גביר
1
דווקא על הבדויים לא הייתי מאמין. בטוח שזה טעות...
אחמד מהפזורה

אולי גם יעניין אותך:

עוד במשטרה :

כיכר השבת
RSSFacebookפייסבוקXXפנו אלינו

חדשות ואקטואליה

חדשות
חרדים
ברנז´ה

תוכניות

VOD
פודקאסטים

מיוחדים

תפילות
דעות
יהדות
משפחה

פנאי

בית וסטייל
אוכל ומתכונים
תיירות
מוזיקה
רכב ותחבורה
דיגיטל

מאמרים

מגזינים
מאמע

בריאות וכלכלה

צרכנות
בריאות
כלכלה
כיכר העיר

כל הזכויות שמורות לכיכר השבת בע״מ

מדיניות פרטיותתנאי שימושנגישות אתר