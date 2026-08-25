מעצר דרמטי בוצע הבוקר (ראשון) במחוז מרכז: עורך דין בשנות ה-60 לחייו, תושב טירה, נעצר בחשד לזיוף שיטתי של מסמכים שנועדו לאפשר לנהגים שרישיונם נשלל להמשיך ולנהוג בניגוד לחוק. המעצר הגיע לאחר חקירה סמויה ממושכת שניהלה יחידת ההונאה ופשיעת סייבר של מחוז מרכז.

על פי החשד, עורך הדין, העוסק בייצוג לקוחות בתחום התעבורה, זייף מסמכים רבים במטרה ליצור מצג שווא בפני בתי המשפט, המשטרה ומשרד הרישוי. המסמכים המזויפים נועדו להציג כאילו הנהגים הפקידו את רישיונותיהם וריצו את תקופת הפסילה שנגזרה עליהם, בעוד שבפועל המשיכו לנהוג ללא הגבלה.

במהלך השבועות האחרונים ניהלה יחידת ההונאה ופשיעת סייבר של מחוז מרכז, בשיתוף חוקרי אגף התנועה במחוז, חקירה סמויה מורכבת נגד עורך הדין. החוקרים אספו ראיות המצביעות על פעילות שיטתית של זיוף מסמכים עבור נהגים שרישיונם נפסל בעבירות תנועה חמורות.

השיטה שבה השתמש החשוד, על פי החשד, כללה הכנת מסמכים מזויפים המעידים על הפקדת רישיון נהיגה וריצוי תקופת פסילה, תוך שבפועל הנהגים המשיכו להחזיק ברישיונותיהם ולנהוג בכבישים. מדובר בסיכון ממשי לבטיחות בדרכים, שכן נהגים שנפסלו מנהיגה בדרך כלל ביצעו עבירות חמורות המצדיקות את הרחקתם מאחורי ההגה.

הבוקר, עם המעבר לשלב הגלוי של החקירה, הגיעו שוטרי יחידת ההונאה לביתו של החשוד בטירה ועצרו אותו. במקביל בוצעו חיפושים יסודיים בביתו ובמשרדו במסגרת איסוף ראיות נוספות. החוקרים תפסו מסמכים ומחשבים שעשויים להכיל ראיות נוספות למעשי הזיוף.

בהמשך היום בכוונת חוקרי יחידת ההונאה של מחוז מרכז להביא את החשוד לדיון בבית המשפט, בבקשה להאריך את מעצרו בהתאם לצורכי החקירה. המשטרה מעריכה כי מדובר בפרשה רחבת היקף שעשויה לכלול מספר רב של נהגים שקיבלו מסמכים מזויפים.