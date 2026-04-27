חנק וטילטל את בנו בן ה-7 שבועות: האב מואשם ברצח המזוויע 

פרקליטות מחוז דרום הגישה היום (שני) לבית המשפט המחוזי בבאר שבע כתב אישום מזעזע נגד מאור זרח, בן 34 מלוד, בגין רצח בנו התינוק שהיה בן שבעה שבועות בלבד במותו. על פי כתב האישום, זרח תקף את בנו חסר הישע באופן שיטתי ואכזרי במשך שבועות, עד שבסופו של דבר גרם למותו.

כתב האישום, שהגישה עו"ד שרון שוורץ מפרקליטות מחוז דרום, מתאר מסכת מחרידה של התעללות שהחלה כבר ביום שלמחרת ברית המילה. זרח נאשם בעבירות חמורות של רצח בנסיבות מחמירות, חבלה בכוונה מחמירה והתעללות בקטין על ידי אחראי.

דפוס שיטתי של אלימות קטלנית התפתחות בחקירת הרצח שזעזע את המדינה: גל העצורים מתרחב משה בשן | 17:56 התינוק נולד ב-3 בפברואר השנה. במהלך חודש מרץ, לאחר סכסוך בין בני הזוג, עברה האם להתגורר בבית הוריה בדימונה, ובהמשך הצטרף אליה זרח. על פי הנטען בכתב האישום, החל מיום למחרת הברית ועד למועד האירוע הקטלני, תקף זרח את התינוק פעמים רבות ובאופן שיטתי. הנאשם הקפיד כי איש לא יבחין במעשיו המזוויעים. בין היתר, הכה את התינוק בראשו ובגופו, הטיח אותו, טלטל וניער אותו בעוצמה, חנק אותו עד למצבים של אובדן הכרה, הפעיל עליו לחץ בחזהו ובצווארו, ופגע בו בדרכים נוספות. חלק מהתקיפות בוצעו כאשר התינוק בוכה, ובמקרים אחרים הפעוט הגיע עד לעלפון או טשטוש הכרה כתוצאה מהמעשים.

האירוע הקטלני: שני ימים של מאבק לשווא

בלילה שבין 24 ל-25 במרץ הגיעה האלימות לשיאה הקטלני. על פי כתב האישום, זרח חנק את בנו עד שהתינוק איבד את הכרתו ונזקק לפינוי דחוף במצב אנוש לבית החולים סורוקה בבאר שבע. כתוצאה מהמעשים הקשים, סבל הפעוט משברים בגולגולת, דימומים נרחבים ונזק מוחי בלתי הפיך.

למרות מאמצי הרופאים, נקבע מותו של התינוק כעבור יומיים. "במעשיו גרם זרח בכוונה למותו של התינוק, באכזריות מיוחדת, ותוך התעללות גופנית ונפשית בו", נכתב בכתב האישום.

סימני החבלה שהדליקו נורה אדומה

במשטרה מציינים כי סימני החבלה שהתגלו על גופו של התינוק בבית החולים היו אלו שהדליקו את הנורות האדומות והובילו לפתיחת החקירה. הממצאים הרפואיים הראו בבירור כי לא מדובר בתאונה או במקרה רפואי, אלא בפגיעות מכוונות וקשות שנגרמו לאורך זמן.

האם, שנעצרה תחילה לחקירה, שוחררה בהמשך לאחר שהתברר כי האב הצליח להסתיר את מעשיו גם ממנה. הפרקליטות ביקשה להאריך את מעצרו של הנאשם עד תום ההליכים, כשהיא מתארת אותו כמי שביצע את זממו באכזריות קיצונית ובקור רוח.

המקרה מצטרף לשורה של תיקי התעללות בקטינים שנחשפו בחודשים האחרונים, ומעורר שאלות קשות על מנגנוני הזיהוי והמניעה של תופעות אלימות במשפחות.